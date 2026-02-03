Top 6 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026

Theo dự báo từ tạp chí Cosmopolitan, có 6 cung hoàng đạo sẽ "nhận được sự ưu ái đặc biệt từ vũ trụ", hứa hẹn một năm 2026 đầy thăng hoa từ sự nghiệp, tài chính cho đến tình cảm.

Sư Tử (23.7 – 22.8): Đỉnh cao sự nghiệp

Năm 2026 chính là thời điểm hoàng kim để Sư Tử tỏa sáng rực rỡ nhất tại nơi làm việc.

Nhờ quý nhân giúp đỡ, con đường sự nghiệp của Sư Tử sẽ thăng tiến không ngừng. Những ý tưởng sáng tạo đôi khi chỉ nảy ra ngẫu hứng trong các cuộc họp cũng dễ dàng được cấp trên đánh giá cao và đưa vào thực tiễn.

Hơn thế nữa, trong các đợt đánh giá cuối năm, cung hoàng đạo này có cơ hội thăng chức.

Để củng cố thêm vận may này, Sư Tử nên ưu tiên sử dụng các phụ kiện tông vàng kim nhằm tăng thêm khí chất chuyên nghiệp và quyền lực của mình.

Năm 2026, "vũ trụ gọi tên" 6 cung hoàng đạo Sư Tử, Song Tử, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết và Song Ngư hứng lộc trời cho. Ảnh: Tân Hoa Xã

Song Tử (21.5 – 21.6): Tình duyên nở rộ

Nếu năm vừa qua còn lẻ bóng, thì năm 2026 sẽ là lúc "bánh xe duyên phận" quay về phía Song Tử. Cung hoàng đạo này sẽ liên tục gặp được những mối nhân duyên bất ngờ, đúng kiểu "xoay người là gặp được tình yêu".

Bên cạnh đó, với những Song Tử đang trong mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu", đây là cơ hội vàng để cả hai xác định rõ ràng.

Về phần những người đã có đôi, cả hai sẽ cùng nhau viết nên những chương mới đầy ngọt ngào và lãng mạn cho cuộc đời mình

Bọ Cạp (24.10 – 21.11): Tài lộc đầy tay

Bọ Cạp sẽ là cái tên may mắn nhất ở phương diện tài chính trong năm 2026.

Vận may tiền bạc của cung hoàng đạo này không chỉ đến từ công việc chính mà còn bùng nổ ở các khoản thu nhập ngoài dự kiến như trúng thưởng, quà tặng hay các dự án phụ.

Tuy nhiên, dù túi tiền luôn rủng rỉnh, Bọ Cạp cũng cần đặc biệt lưu ý việc kiềm chế ham muốn mua sắm tùy hứng. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc biến nguồn vốn này thành các tài sản ổn định để bảo đảm sự thịnh vượng lâu dài.

Nhân Mã (22.11 – 21.12): Linh cảm và sáng tạo

Năm 2026 mang đến luồng gió mới cho những Nhân Mã làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, viết lách hoặc sáng tạo nội dung.

Trí tưởng tượng sẽ trở nên phong phú hơn bao giờ hết, giúp Nhân Mã dễ dàng tạo ra những tác phẩm "để đời".

Lời khuyên cho cung hoàng đạo này là hãy luôn mang theo sổ tay hoặc thiết bị ghi chú, bởi những nguồn cảm hứng xuất thần có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Ma Kết (22.12 – 19.1): Quý nhân phù trợ

Vốn nổi tiếng với sự chăm chỉ thầm lặng, Ma Kết sẽ cuối cùng cũng gặt hái được thành quả xứng đáng trong năm 2026.

Quý nhân có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi: Từ tiền bối trong công ty cho đến những đối tác tình cờ.

Chính vì vậy, chỉ cần cung hoàng đạo này giữ vững thái độ chuyên nghiệp và nhạy bén nắm bắt thời cơ, danh sách thành tựu trong năm của Ma Kết chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Song Ngư (19.2 – 20.3): Thân tâm an lạc

Khép lại danh sách may mắn là Song Ngư với sự bứt phá ngoạn mục về sức khỏe và tinh thần.

Trong năm 2026, quá trình trao đổi chất và hiệu quả rèn luyện thể chất của Song Ngư đạt mức tối ưu. Kết quả, nếu kiên trì với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện, Song Ngư sẽ thấy làn da săn chắc và vóc dáng cải thiện rõ rệt.

Sự rạng rỡ và tràn đầy năng lượng chính là "vũ khí" bí mật tạo nên sức hút khó cưỡng của cung hoàng đạo này trong mắt mọi người xung quanh.