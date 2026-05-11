Tottenham phải chật vật trụ hạng

Tottenham phải căng sức thi đấu để kiếm suất trụ hạng khi tiếp đón đối thủ vừa tầm Leeds United trên sân nhà lúc 2 giờ ngày 12-5.

Quyết định số phận cả mùa giải

Trận tiếp đón Leeds United tại London rạng sáng 12-5 còn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, thậm chí có tính quyết định số phận cả mùa giải của Tottenham. Sau 35 vòng đấu tại Giải Ngoại hạng Anh, Tottenham đang xếp ở vị trí thứ 17 với 37 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Điều khiến người hâm mộ Tottenham căng thẳng hơn cả là việc đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng lại chính là West Ham - kình địch cùng thành phố, đội đang chật vật tìm kiếm cơ hội đào thoát khỏi thứ hạng 18. Khác với West Ham phải ra sân từ tối 10-5 trong chuyến làm khách cực khó trước Arsenal, Tottenham được thi đấu muộn hơn một ngày. Lịch thi đấu này vô tình mang đến lợi thế tâm lý rất lớn cho thầy trò HLV Roberto De Zerbi.

Nếu West Ham thất bại trước Arsenal, Tottenham sẽ bước vào trận gặp Leeds United với cơ hội vàng để tự định đoạt khoảng cách an toàn trong cuộc đua trụ hạng. Chỉ cần giành chiến thắng, Spurs có thể nới rộng cách biệt với nhóm nguy hiểm trước khi mùa giải bước vào 2 vòng cuối.

Ngay cả trong trường hợp West Ham gây bất ngờ trước Arsenal, Tottenham cũng chưa rơi vào thế quá bất lợi bởi họ vẫn còn quyền chủ động do được đá sau. Việc biết rõ kết quả của đối thủ trực tiếp sẽ giúp đội bóng Bắc London tính toán cách nhập cuộc và kiểm soát áp lực tốt hơn.

Phong độ sân nhà nghèo nàn

Ít ai nghĩ Tottenham sẽ rơi vào tình cảnh hiện tại sau những khoản đầu tư mạnh mẽ hồi đầu mùa. Phong độ thất thường, khủng hoảng lực lượng và những thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện khiến đội bóng này tụt dốc không phanh. Trong hoàn cảnh đó, quyết định đặt niềm tin vào Roberto De Zerbi bắt đầu mang lại hy vọng cho Spurs.

Nhà cầm quân người Ý đang giúp Tottenham chơi giàu năng lượng và chủ động hơn hẳn so với giai đoạn trước. Hai chiến thắng liên tiếp trước Wolverhampton và Aston Villa giúp bầu không khí tại sân Tottenham tích cực trở lại.

Từ khi De Zerbi tiếp quản đội bóng, Tottenham là CLB đoạt bóng ở một phần ba cuối sân nhiều nhất Giải Ngoại hạng Anh. Cường độ chơi bóng cao hơn đang giúp Spurs phần nào khỏa lấp những hạn chế nơi hàng thủ. Dẫu vậy, vấn đề lớn nhất của Tottenham vẫn là phong độ sân nhà nghèo nàn với việc chỉ giành 11 điểm sau 17 trận tại Tottenham Hotspur Stadium.

May cho đội chủ nhà là Leeds United không còn ở trạng thái khát điểm bằng mọi giá. Đội bóng của HLV Daniel Farke hiện đứng thứ 14 với 43 điểm và gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Leeds United có thể không cần dốc toàn lực cho các vòng đấu còn lại nhưng vấn đề là đội bóng này hầu như chẳng có ý định buông bỏ. Đoàn quân của HLV Daniel Farke vừa trải qua chuỗi 6 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh, bao gồm việc đánh bại Burnley 3-1 ở vòng đấu gần nhất.

"Một chiến thắng có thể đưa Tottenham tiến gần mục tiêu ở lại Ngoại hạng Anh, còn một cú sẩy chân sẽ khiến cuộc đua trụ hạng với West Ham trở nên cực kỳ nguy hiểm trong chặng cuối mùa giải.



