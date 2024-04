Tottenham sẩy chân derby, Ngoại hạng Anh nóng bỏng nhiều cuộc đua

Ra sân sớm ở lượt đấu vòng 31, Tottenham nhiều khả năng sẽ vượt lên trong Top 4 nếu lấy trọn 3 điểm tại London đồng thời thắng cách biệt West Ham ít nhất 2 bàn. Tuy vậy, mục tiêu không hề quá tầm này lại thực sự làm khó thầy trò HLV Ange Postecoglu bởi phong độ phập phù của "Gà trống".



Brennan Johnson mở tỉ số bằng pha dứt điểm cận thành

Đội bóng Bắc London có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 5 khi Brennan Johnson di chuyển không bóng thông minh, đón đường căng ngang cực kỳ vừa tầm của Timo Werner để đệm bóng cận thành, đánh bại thủ thành Lukasz Fabianski của đội chủ nhà.

Trung vệ Kurt Zouma đánh đầu ghi bàn cho West Ham

Tottenham không duy trì niềm vui được quá lâu, bởi ở tình huống West Ham được hưởng quả phạt góc cánh phải phút 19, trung vệ Kurt Zouma lập công bằng pha đánh đầu ngược đẹp mắt sau khi đón bóng từ Jarod Bowen.

Hơn 70 phút còn lại, cả West Ham lẫn Tottenham đều vô vọng trong việc tìm kiếm bàn thắng, đành chấp nhận chia điểm ở trận derby London. Tottenham không thể cải thiện được thứ hạng trong khi West Ham cũng vuột mất cơ hội áp sát đối thủ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng là Man United khi đã đá nhiều hơn 2 trận mà vẫn kém "Quỷ đỏ" 3 điểm.

Son Heung-min không tin đội nhà đánh rơi chiến thắng

Nỗi buồn của Tottenham còn đắng chát hơn ở cuộc đua song mã tranh vé vào Top 4 với Aston Villa khi đánh mất lợi thế về số trận. "Gà trống" hiện có trong tay 57 điểm, kém 2 điểm so với Aston Villa khi đôi bên đều đã đá đủ 30 trận.

Ở vòng đấu 31 này, Aston Villa phải làm khách trên sân của Man City trong thế trận "lành ít dữ nhiều", vì thế, việc giữ được vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng mà không cần quan tâm đến kết quả cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch thực sự là tin vô cùng tốt lành đối với đoàn quân của HLV Unai Emery.

HLV Postecoglu và các học trò buồn bã với trận hòa như thua ở London

Trận hòa của Tottenham cũng gieo thêm hy vọng cho Man United, đội ra sân muộn ở lượt trận này với chuyến làm khách trên sân của Chelsea. Nếu đánh bại được Chelsea, đoàn quân của HLV Erik ten Hag sẽ thu hẹp khoảng cách với đối thủ xếp ngay trên là Tottenham xuống còn 6 điểm.

Nếu cuộc đua "tam mã" giữa Arsenal, Liverpool và Man City nhiều khả năng chẳng có biến động gì ở các vị trí dẫn đầu thì ở nửa cuối bảng tổng sắp, cuộc chiến trụ hạng ngày càng có nhiều diễn biến khó lường. Nottingham Forest ra sân sớm và giành chiến thắng 3-1 hết sức quan trọng trước Fulham.

Nottingham Forest có chiến thắng thứ 7 từ đầu mùa

Đoàn quân của HLV Nuno Espirito với 25 điểm trong tay đang tạo ra khoảng cách an toàn tạm thời so với nhóm "cầm đèn đỏ", gồm Luton Town (22 điểm, 30 trận), Burnley (19 điểm, 31 trận) và Sheffield United (15 điểm, 29 trận). Gọi là "an toàn" bởi ở vòng đấu này, Luton Town khó tạo được bất ngờ trước đội đầu bảng Arsenal trong khi Sheffield United sẽ có chuyến làm khách "đi dễ khó về" đến sân Anfield của đội nhì bảng Liverpool.