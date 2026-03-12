HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tour trực thăng ngắm TP HCM cất cánh

Bài và ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tour trực thăng góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch TP HCM, thêm cơ hội quảng bá điểm đến, cạnh tranh với các siêu đô thị

Ngày 11-3, những du khách đầu tiên đã có dịp check-in, trải nghiệm và khám phá sản phẩm tour trực thăng ngắm TP HCM từ trên cao, bắt đầu được khai thác định kỳ. …

Hơn 4 năm ấp ủ

Vừa bước xuống từ trực thăng tại sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TP HCM) sau 15 phút bay ngắm TP HCM từ trên cao, anh Ngọc, một công dân TP HCM, cho biết dù thường xuyên đi du lịch nhưng đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm sản phẩm mới này. "Đi máy bay thường chỉ ngắm cảnh được lúc cất, hạ cánh và không phải lúc nào cũng ngồi ghế ngoài cửa sổ. Vì vậy, bay trực thăng là một trải nghiệm mới mẻ, thú vị đối với tôi và nhiều du khách đi cùng. Mọi người hào hứng quay phim, chụp ảnh, check-in từ trên cao. Thủ tục bay cũng đơn giản, nhanh chóng" - anh Ngọc nói.

Các chuyến bay trực thăng ngắm cảnh TP HCM do Công ty CP Du lịch Quốc tế VinaGroup triển khai, hợp tác cùng Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS), sẽ được khai thác định kỳ. Hiện tại, VinaGroup đã liên kết với một loạt công ty du lịch để cùng quảng bá, khai thác sản phẩm mới cho du lịch thành phố.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc VinaGroup, cho biết tour trực thăng là sản phẩm mới với kỳ vọng rất lớn của ngành du lịch sau giai đoạn COVID-19. Đây là sản phẩm dành cho phân khúc khách hàng cao cấp để tạo thêm sự lựa chọn cho khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, từ khi triển khai thí điểm năm 2022, quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, vướng mắc nên chưa thể đưa vào khai thác ổn định. Đến thời điểm này, tour trực thăng mới chính thức thành hiện thực. Theo ông Vũ, tour có thể kết hợp với du thuyền, tạo nên sản phẩm đặc trưng và hấp dẫn du khách của TP HCM.

Kể về quá trình chuẩn bị, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng giám đốc VinaGroup, cho hay khoảng 6 tháng trước, công ty lên kế hoạch khởi động lại sản phẩm này, sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính và sân bay Vũng Tàu trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện tại là TP HCM. "Có những lúc gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, các đơn vị muốn dừng lại nhưng với nỗ lực cùng xây dựng sản phẩm mới cho thành phố nên tiếp tục và có thành quả bước đầu" - ông Mẫn nói.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho rằng thời gian qua ngành du lịch cùng DN đã nỗ lực tháo gỡ nhiều vướng mắc để phát triển sản phẩm du lịch trực thăng. Theo bà, TP HCM trước đây và những khu vực lân cận có nhiều điều kiện thuận lợi cho loại hình này, từ cảnh quan, hạ tầng đến nhu cầu trải nghiệm của du khách. Tuy vậy, những vướng mắc về cơ chế phối hợp, tổ chức khai thác và địa giới quản lý trước đây khiến việc triển khai chưa đạt kết quả như kỳ vọng. "Một trong những nút thắt lớn nay cơ bản đã được tháo gỡ. Việc sáp nhập và tăng cường liên kết giữa các địa phương tạo thuận lợi mới cho việc triển khai sản phẩm" - bà Hiếu nói.

Tour trực thăng ngắm TP HCM cất cánh - Ảnh 1.

Tour trực thăng được kỳ vọng là sản phẩm mới đặc trưng của du lịch TP HCM

Cơ hội cho sản phẩm hạng sang, cao cấp

Nhiều DN lữ hành kỳ vọng sản phẩm tour trực thăng nói riêng và du lịch TP HCM trong năm 2026. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, nhận xét tour trực thăng là một sản phẩm rất độc đáo. Ngành du lịch TP HCM nói riêng và cả nước đang rất cần sản phẩm mới, với những trải nghiệm riêng và độc đáo. Sản phẩm bay ngắm cảnh bằng máy bay trực thăng phù hợp cho cả khách nội địa lẫn khách quốc tế đến Việt Nam. Góp phần tạo thêm trải nghiệm mới, khai thác tốt hơn giá trị du lịch của TP HCM sau thời gian mở rộng, khi thành phố có thêm nhiều đặc điểm về tài nguyên du lịch. "TP HCM có rất nhiều tài nguyên du lịch và việc khai thác hiệu quả cần được đặt lên hàng đầu. Những hoạt động như chỉnh trang, phát triển sản phẩm du lịch mới của thành phố gần đây đã góp phần tạo thêm giá trị, mang đến những góc nhìn và trải nghiệm khác cho du khách. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi để các DN lữ hành như Du Lịch Việt có thể khai thác, đưa vào các chương trình du lịch của mình" - ông Phạm Anh Vũ nói.

Một thông tin đáng chú ý, theo các DN, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, du khách ưu tiên đi tour trong nước hoặc ngay tại "sân nhà" TP HCM. Để tận dụng được cơ hội này, ngành du lịch và các DN cần nắm bắt tốt hơn, gia tăng giá trị cho các chương trình du lịch, tạo ra nhiều trải nghiệm độc đáo hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Ngọc An, Phó Tổng giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour, kể giai đoạn năm 2022, công ty đã tham gia chương trình bay thí điểm tour trực thăng của TP HCM. Tuy nhiên, các hoạt động bay thí điểm này tạm ngưng nên tour không thể quảng bá tới du khách. Nay, khi ngành du lịch TP HCM khởi động lại tour trực thăng, các DN như Vietluxtour sẵn sàng hợp tác để giới thiệu tới du khách. "Rất nhiều sản phẩm đặc trưng của thành phố như buýt sông Sài Gòn; tour Biệt động Sài Gòn và nay là tour trực thăng, các DN lữ hành đều có thể khai thác và bán được tốt. Công ty đang xây dựng các chương trình kết nối tour từ Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ tới TP HCM để du khách kết hợp trải nghiệm bay trực thăng, hình thành một sản phẩm cao cấp" - ông Ngọc An nói. 

Hành trình bay ngắm TP HCM từ trên cao bằng trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, sẽ có 4 lựa chọn theo nhu cầu của du khách với thời gian bay từ 15 đến 60 phút. Du khách có thể ngắm phố biển Vũng Tàu; khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; cung đường ven biển Long Hải - Hồ Tràm; khu vực trung tâm TP HCM… Giá tour từ 2,9 triệu đồng tới 18,8 triệu đồng tùy hành trình.

Từng bước mở rộng quy mô

Sở Du lịch TP HCM cho biết tới đây, sở sẽ cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh khai thác sản phẩm tour trực thăng, mở rộng quy mô, đa dạng hóa các tuyến bay và điểm đến. Đặc biệt, ngoài sân bay trực thăng hiện hữu tại Vũng Tàu, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư thêm các bãi đáp trực thăng vệ tinh tại nhiều khu vực khác trên địa bàn. Những bãi đáp này sẽ được kết nối với các tuyến du lịch đường thủy hoặc các điểm du lịch nổi bật, giúp hình thành những cung đường trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn hơn cho du khách. "Khi hệ thống bãi đáp được mở rộng, du khách có thể di chuyển thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian đi lại và trải nghiệm nhiều điểm đến trong cùng một hành trình. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các DN du lịch khi xây dựng và khai thác các sản phẩm tour mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch TP HCM" - bà Ngọc Hiếu nói.


