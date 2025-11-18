Toyota triệu hồi gần 7.600 xe trên toàn quốc vì dính lỗi quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Toyota triệu hồi gần 7.600 xe trên toàn quốc vì dính lỗi quan trọng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Các xe bị ảnh hưởng đều sử dụng đồng hồ táp lô màn hình 12,3 inch, có thể khiến người lái không nhìn thấy tốc độ, cảnh báo và các thông tin quan trọng

Toyota Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi nhằm cập nhật phần mềm điều khiển đồng hồ táp lô trên nhiều dòng xe Toyota và Lexus, tổng cộng 7.579 chiếc. Chương trình bắt đầu từ ngày 17-11, thực hiện tại toàn bộ đại lý Toyota và Lexus trên cả nước.

Theo danh sách công bố, dòng Toyota Alphard có tổng cộng 344 xe bị ảnh hưởng, gồm 93 xe sản xuất từ ngày 20-7-2023 đến 19-5-2025 và 251 xe sản xuất từ ngày 18-7-2023 đến 14-5-2025. Mẫu Camry chỉ có 1 xe thuộc diện triệu hồi, sản xuất ngày 23-7-2024.

Dòng Corolla Cross chiếm số lượng lớn nhất, với 5.135 xe sản xuất từ ngày 25-1 đến 21-10-2024 và 1.488 xe sản xuất trong cùng giai đoạn.

Mẫu Corolla cũng có 9 xe sản xuất từ ngày 6-10-2023 đến 17-6-2024, cùng 471 xe sản xuất từ ngày 1-6-2023 đến 22-10-2024 và 58 xe sản xuất từ 16-1 đến 19-9-2024.

Toyota triệu hồi 7.579 xe, trong đó có cả xe sang Luxus - Ảnh 1.

Mẫu xe Corolla Cross của Toyota

Ở phân khúc xe sang, Lexus có 73 xe thuộc diện triệu hồi. Trong đó, 44 xe sản xuất từ ngày 17-11-2023 đến 18-4-2024, 27 xe sản xuất từ ngày 15-1-2024 đến 12-3-2025 và 2 xe sản xuất ngày 2-8-2024.

Toyota cho biết các xe bị ảnh hưởng đều sử dụng đồng hồ táp lô màn hình 12,3 inch. Trong quá trình vận hành, màn hình có thể không sáng sau khi bật khóa điện, khiến người lái không nhìn thấy tốc độ, cảnh báo và các thông tin quan trọng, từ đó làm tăng nguy cơ tai nạn.

Đối với xe Toyota và Lexus nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện triệu hồi, khi chủ xe liên hệ, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin và sau khi xác nhận sẽ hỗ trợ cập nhật miễn phí tại đại lý.

Tin liên quan

Triệu hồi hơn 21 ngàn xe Ford tại Việt Nam do lỗi camera lùi

Triệu hồi hơn 21 ngàn xe Ford tại Việt Nam do lỗi camera lùi

(NLĐO) - Hơn 21.000 xe Ford các kiểu loại Everest, Ranger và Ranger Raptor bị triệu hồi tại Việt Nam do các lỗi liên quan đến camera lùi.

3.591 xe Toyota Wigo bị triệu hồi tại Việt Nam vì nguy cơ giảm hiệu suất phanh

(NLĐO) - Toyota Việt Nam công bố triệu hồi tổng cộng 3.591 xe Toyota Wigo tại Việt Nam để cập nhật phần mềm điều khiển động cơ

Yamaha phải triệu hồi gần 160.000 xe máy

(NLĐO) - 159.320 xe mô tô hai bánh thuộc 33 mẫu của Yamaha được sản xuất, lắp ráp, phân phối tại thị trường Việt Nam thuộc diện triệu hồi

Toyota Lexus Triệu hồi Camry hộp số corolla
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo