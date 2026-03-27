Kinh tế

Toyota Việt Nam triệu hồi gần 700 xe sang vì lỗi hộp số

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Các xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 5-12-2024 đến 8-12-2025, với giá bán trên thị trường gần 5 tỉ đồng/chiếc.

Ngày 27-3, Toyota Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi đối với 699 xe Toyota Land Cruiser 300 tại thị trường Việt Nam. Các xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 5-12-2024 đến 8-12-2025, với giá bán trên thị trường gần 5 tỉ đồng/chiếc.

Chương trình được thực hiện chính thức từ ngày 27-3, áp dụng cho toàn bộ các xe trong diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp.

- Ảnh 1.

Mẫu xe Land Cruiser 300 trị giá gần 5 tỉ đồng

Theo nhà sản xuất, trong quá trình vận hành, người dùng có thể gặp hiện tượng xe bị mất công suất khi đang di chuyển ở tốc độ cao hoặc xuất hiện tình trạng rò rỉ dầu từ hộp số. Những sự cố này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí có thể dẫn đến cháy xe nếu gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa.

Đối với các xe thuộc diện triệu hồi, khách hàng sẽ được các đại lý Toyota liên hệ, mời đưa xe đến kiểm tra.

Tùy theo kết quả, xe sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe nhằm khắc phục lỗi. Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến khoảng 30 phút cho mỗi xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo người dùng cần nhanh chóng đưa xe đến các đại lý chính hãng trên toàn quốc để được kiểm tra và cập nhật hoàn toàn miễn phí.

Toyota liên tục triệu hồi xe lỗi kỹ thuật

Toyota liên tục triệu hồi xe lỗi kỹ thuật

Toyota Việt Nam vừa thông báo triệu hồi 255 ôtô để thay thế hộp điều khiển túi khí xe Toyota Raize được sản xuất từ ngày 15-12-2022 đến 7-1-2023.

Triệu hồi xe Honda, Lexus mắc lỗi ghế lái, phần mềm

Công ty Honda Việt Nam vừa triệu hồi 2 mẫu xe cùng mắc lỗi ở khung đệm ghế lái để thay thế linh kiện mới, gồm 200 chiếc Honda CIVIC và 208 chiếc Honda HR-V sản xuất năm 2022, nhập khẩu từ Thái Lan.

Triệu hồi xe sang Audi mắc lỗi đai ốc liên kết

Theo báo cáo của Công ty TNHH Ôtô Á Châu gửi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương, có 95 xe Audi sản xuất từ năm 2019-2021 đã bán ra thị trường Việt Nam bị triệu hồi liên quan đến lỗi tại các đai ốc liên kết của hệ thống treo trục sau trên xe. Ngoài ra, có 9 xe còn nằm ở kho hoặc các đại lý cũng mắc lỗi này.

tốc độ cao Toyota Triệu hồi Land Cruiser ô tô
