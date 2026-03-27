Toyota Việt Nam triệu hồi gần 700 xe sang vì lỗi hộp số

Ngày 27-3, Toyota Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi đối với 699 xe Toyota Land Cruiser 300 tại thị trường Việt Nam. Các xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 5-12-2024 đến 8-12-2025, với giá bán trên thị trường gần 5 tỉ đồng/chiếc.

Chương trình được thực hiện chính thức từ ngày 27-3, áp dụng cho toàn bộ các xe trong diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp.

Theo nhà sản xuất, trong quá trình vận hành, người dùng có thể gặp hiện tượng xe bị mất công suất khi đang di chuyển ở tốc độ cao hoặc xuất hiện tình trạng rò rỉ dầu từ hộp số. Những sự cố này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí có thể dẫn đến cháy xe nếu gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa.

Đối với các xe thuộc diện triệu hồi, khách hàng sẽ được các đại lý Toyota liên hệ, mời đưa xe đến kiểm tra.

Tùy theo kết quả, xe sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe nhằm khắc phục lỗi. Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến khoảng 30 phút cho mỗi xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo người dùng cần nhanh chóng đưa xe đến các đại lý chính hãng trên toàn quốc để được kiểm tra và cập nhật hoàn toàn miễn phí.