TP Dĩ An (Bình Dương) chuyển đổi khu công nghiệp để phát triển thương mại - dịch vụ

Ngày 22-4, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã công bố quy hoạch chung và trao giấy phép đầu tư; hợp tác xúc tiến thu hút đầu tư.

Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định TP Dĩ An và Thuận An thuộc vùng đô thị phía Nam của tỉnh Bình Dương; nằm trên trục đổi mới sáng tạo Bắc Nam theo mô hình TOD (gồm TP Mới, Bàu Bàng, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An).

TP Dĩ An có dân số hơn 500.000 người

Định hướng cải tạo vùng đô thị công nghiệp hiện hữu thành đô thị dịch vụ của vùng; phát triển không gian tỉnh gắn với lộ trình hình thành các dự án động lực như: Hình thành chuỗi đô thị dịch vụ theo mô hình TOD gắn với dự án đường cao tốc Bắc Nam (cao tốc TP HCM – Chơn Thành), đường sắt TPHCM - Lộc Ninh, đường sắt đô thị Suối Tiên - Thủ Dầu Một - Bàu Bàng.

Dĩ An được chia thành 3 phân vùng phát triển. Trong đó, vùng đô thị phía Đông đường sắt Bắc - Nam là trung tâm chính trị văn hóa, xã hội, thương mại…; lấy trung tâm đô thị và Đại học Quốc gia TP HCM làm hạt nhân.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quyết định quy hoạch TP Dĩ An

Vùng đô thị phía Tây đường sắt Bắc - Nam, phát triển gắn kết với đầu mối giao thông vùng; lấy khu vực ga đầu mối An Bình làm hạt nhân.

Vùng đô thị phía Bắc đường sắt TP HCM - Lộc Ninh và Trảng Bom - Hòa Hưng, phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch và các khu ở hỗn hợp tích hợp đa chức năng theo mô hình TOD dọc theo tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn và đường sắt đô thị; lấy các trung tâm thương mại làm hạt nhân.

Dĩ An phân 5 khu đô thị. Trong đó, khu đô thị số 1 là khu trung tâm gồm một phần các phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa, Bình An và Tân Đông Hiệp. Chức năng là đô thị trung tâm hành chính chính trị, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ của TP Dĩ An.

Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ khu vực dọc các trục hành lang Quốc lộ 1, Quốc lộ 1K, dọc theo đường gom đường sắt Bắc-Nam; hình thành các trung tâm tài chính, cao ốc văn phòng, trung tâm dịch vụ gắn kết với các tuyến giao thông công cộng; hình thành các tuyến giao thông chính và đầu mối giao thông tạo động lực phát triển; chỉnh trang lại các khu dân cư hiện hữu.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và TP Dĩ An chứng kiến lễ ký kết hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa Dĩ An và các nhà đầu tư

Khu đô thị số 2 là Khu đô thị thương mại - dịch vụ, đầu mối giao thông cấp vùng và công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm một phần các phường Dĩ An và Tân Đông Hiệp.

Khu đô thị số 3 là Khu đô thị thương mại - dịch vụ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm phường Tân Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp.

Khu đô thị số 4 là khu đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch cửa ngõ, gồm một phần các phường Tân Đông Hiệp, Bình An và Bình Thắng.

Khu đô thị số 5 là Khu đô thị giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, gồm một phần các phường Đông Hòa, Bình An và Bình Thắng.

Dĩ An sẽ dần chuyển đổi công năng các khu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển đô thị, dịch vụ. Bên cạnh đó, đối với các nhà máy nằm xen kẽ trong khu dân cư ở Dĩ An cũng sẽ dần được di dời vào trong những khu công nghiệp ở phía Nam, tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho rằng quy hoạch chung đô thị Dĩ An hiện tại và các quy hoạch khác, bao gồm Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ được xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và tích hợp một cách đồng bộ để phù hợp với đơn vị hành chính mới và không gian phát triển rộng lớn hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, ông khẳng định chắc chắn rằng các quy hoạch tốt sẽ được kế thừa, phát huy và phát triển lên một tầm cao mới.

TP Dĩ An được tái lập từ năm 1999, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường của tỉnh Bình Dương, TP Dĩ An hiện có 7 đơn vị hành chính, dự kiến sắp xếp thành 3 phường, gồm Dĩ An, Đông Hòa và Tân Bình. Trong đó, phường Dĩ An có dân số đông nhất của Bình Dương sau sáp nhập hơn 122.000 người. Những năm gần đây, Dĩ An phát triển theo cơ cấu kinh tế: Dịch vụ - Công nghiệp, xây dựng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 12.507 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.