Thời sự Xã hội

TP Hà Nội "chốt" cho phép xe bán tải được lưu thông 24/24 giờ như xe con trong nội đô

Văn Duẩn

(NLĐO) - UBND TP Hà Nội điều chỉnh hàng loạt quy định về hoạt động phương tiện giao thông, cho phép xe pickup (xe bán tải) lưu thông 24/24 giờ trong nội đô.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn, với nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến phạm vi hoạt động, khung giờ lưu thông và thủ tục cấp phép.

Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải được lưu thông bình thường 24/24 giờ trong nội đô - Ảnh 1.

Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải được lưu thông bình thường 24/24 giờ trong nội đô thay vì chỉ được hoạt động trong khung giờ 21 giờ - 6 giờ sáng như trước đây. Ảnh minh họa

Nội dung được dư luận quan tâm nhất tại quyết định này là việc Hà Nội chính thức cho phép các loại xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được phép hoạt động 24/24 giờ thay vì bị hạn chế, chỉ cho phép hoạt động trong khung giờ từ 21 giờ - 6 giờ sáng. Điều chỉnh này có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành là ngày 30-4-2026.

Ngoài việc sửa đổi liên quan đến xe bán tải, Quyết định 52 cũng cho phép một số phương tiện phục vụ xử lý sự cố hạ tầng, cứu hộ giao thông, nạo vét cống rãnh được phép hoạt động 24/24 giờ khi có chấp thuận của Sở Xây dựng.

Đối với vận tải hành khách, xe trung chuyển, sẽ được phép hoạt động 24/24 giờ nhưng phải có phù hiệu do Sở Xây dựng cấp. Xe hợp đồng dưới 29 chỗ cũng được hoạt động không hạn chế thời gian.

Trong khi đó, xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe khách giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận.

Theo quyết định này, thành phố cũng đã cập nhật danh mục các tuyến đường thuộc khu vực hạn chế phương tiện giao thông.

Về tổ chức giao thông, Hà Nội điều chỉnh chi tiết khung giờ hoạt động của nhiều loại phương tiện. Xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Đối với nhóm xe chuyên dùng như xe xi téc chở xăng dầu, xe chở khí, xe trộn bê tông, xe bơm bê tông, xe cần cẩu, xe quét đường, xe hút chất thải, xe chở bùn, xe chở thủy hải sản sống… chỉ được phép hoạt động trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; trường hợp hoạt động ngoài khung giờ phải được Sở Xây dựng chấp thuận...

Trước đó, theo Báo cáo số 6787 ký ngày 1-4 của Sở Xây dựng gửi UBND TP Hà Nội, sau gần 3 tháng triển khai Quyết định 01/2026 về phân luồng và hạn chế phương tiện trong khung giờ cao điểm, tình hình giao thông đã có chuyển biến tích cực, góp phần giảm ùn tắc và cải thiện tốc độ lưu thông. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đã được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp phản ánh, đặc biệt liên quan đến dòng xe pickup.

Hiện nay, theo quy định phân loại phương tiện, xe pickup tải được xếp vào nhóm xe tải và phải tuân thủ khung giờ hạn chế, chủ yếu chỉ được lưu thông từ 21 giờ - 6 giờ sáng hôm sau. Quy định này được cho là chưa thực sự phù hợp với đặc điểm sử dụng của dòng xe này.

Khảo sát thực tế cho thấy xe pickup có kích thước, khối lượng tương đương xe ô tô con, trong khi số lượng không lớn trong tổng thể phương tiện lưu thông, nên tác động đến ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm là không đáng kể.

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã tiêu thụ hơn 14.700 xe pickup, cho thấy nhu cầu sử dụng ngày càng tăng. Tuy nhiên, quy định hạn chế hiện hành đã ảnh hưởng đến tâm lý người dùng cũng như hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ô tô.

Trên cơ sở đó, liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội đã thống nhất đề xuất UBND TP điều chỉnh Quyết định 01/2026 theo hướng cho phép xe ô tô tải pickup được lưu thông như xe ô tô con trên địa bàn.

Đề xuất này nhằm hài hòa giữa mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

xe bán tải ô tô tải pickup xe ô tô tải pickup Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND
