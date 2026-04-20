TP Hà Nội thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm

N.Hưởng

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ hoàn thành.

Ngày 19-4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thực địa tại các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm: Cầu Mễ Sở - dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội; cầu Ngọc Hồi thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; Dự án đường Vành đai 2.5.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ hoàn thành. Các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công đạt tiến độ đề ra. Thành phố không để hồ sơ, thủ tục "treo" giữa các cấp, các ngành; nếu xảy ra chậm do thiếu đôn đốc, phối hợp sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, cá nhân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa tại dự án cầu Mễ Sở. Ảnh: QUANG THÁI

Cùng ngày, kiểm tra tiến độ các dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 và cải tạo, mở rộng Quốc lộ 21B, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ các cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã đầy đủ. Trường hợp còn vướng mắc, các sở, ngành cần phối hợp tháo gỡ ngay; địa phương được phép áp dụng linh hoạt các chính sách đã ban hành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường Tây Mỗ, Xuân Phương và xã Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm việc giải phóng mặt bằng trong quý II/2026. Song song đó, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo phương châm "có mặt bằng đến đâu, làm đến đó", phấn đấu hoàn thành các hạng mục trong năm nay. 

