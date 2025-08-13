HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TP HCM: 1 giáo viên mầm non dùng kéo bạo hành trẻ, vừa đánh vừa quát

Đặng Trinh

(NLĐO)- Mặc cho trẻ gào khóc, giáo viên mầm non vẫn dùng kéo liên tục bạo hành trẻ. Ở một video khác, người này vừa đánh vừa quát: "Đè cho mày chết luôn!"

Phản ánh với Báo Người Lao Động, chị Trần Thị Hoàng Anh, phụ huynh bé A.M (ở xã Đông Thạnh, TP HCM) cho biết chị vẫn chưa hết bàng hoàng, bức xúc sau 3 ngày biết được sự thật về lớp mầm non đã cho con theo học lâu nay.

Theo chị Hoàng Anh, sau khi một giáo viên ở lớp mầm non cho xem clip, chị chỉ biết khóc vì thương con. "Nỗi ân hận giày vò khi tôi vô tình gửi con cho những người độc ác"- chị Hoàng Anh cho biết. 

Bà H. vừa đánh vừa quát "đè cho mày chết luôn"

Theo phụ huynh này, chị gửi con là bé A.M., 4 tuổi vào lớp Mầm non Ánh Bình Minh, địa chỉ ở xã Đông Thạnh từ ngày 5-5 sau khi cũng tìm hiểu nhiều trường mầm non khác.

 Đến tháng 6, trên người con chị bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím nhưng lúc đó chị chỉ nghĩ chắc do con nghịch ngợm vì hàng ngày chị vẫn xem camera ở lớp học liên tục.

Cho đến tháng 7, con thường xuyên có những biểu hiện lạ như khi đi học thì che mắt, lúc tắm thì chúc đầu vào xô nước. Con sợ hãi khi mỗi lần đóng cửa để tắm và vòi hoa sen, lỡ làm sai chuyện gì lập tức hoảng loạn, sợ hãi. Nhiều đêm con giật mình thức dậy hoảng loạn, khóc lóc... 

"Thấy con có những biểu hiện bất ổn như vậy, tôi liền tìm trường khác chuyển trường cho con chứ lúc đó vẫn không nghĩ con bị bạo hành" - chị Hoàng Anh kể.

Theo phụ huynh này, cách đây 3 ngày (10-8), chị được một giáo viên trong trường gửi video khiến chị bàng hoàng. 

Bà H. dùng kéo đe dọa, bạo hành trẻ.

Trong những video chị Hoàng Anh cung cấp, một người được cho là giáo viên tên H. liên tục có những hành động bạo hành trẻ. Ở một đoạn video, mặc cho bé A.M. gào khóc, người này liên tục cầm kéo đe dọa trẻ. Trong một video khác, người phụ nữ này vừa đánh vừa đè lên người trẻ và nói "đè cho mày chết luôn". 

Theo chị Hoàng Anh, cô giáo đã nghỉ việc còn chia sẻ người phụ nữ còn có nhiều hành động dã man bạo hành trẻ như dùng kim hăm dọa và chích vào chân bé chảy máu. Bé A.M. đang ngồi trên chiếc ghế ngoài sân chơi, bà H. lấy thêm 3 ghế chồng lên người em, lấy đầu gối đè lên rồi cười, hành hạ em A.M...

Theo chị Hoàng Anh, sau khi chị phản ánh với cơ quan công an, chủ lớp mầm non là bà L.A. có gọi điện ngỏ ý muốn thăm hỏi bé A.M. nhưng gia đình không đồng ý. 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, lớp Mầm non Ánh Bình Minh hiện hoạt động không phép, theo quy định thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã, phường.

Được biết, chiều nay (13-8), Công an Xã Đông Thạnh đã tiếp nhận sự việc và tiến hành làm việc với các bên liên quan. 

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin sự việc...

