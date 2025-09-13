HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

TP HCM 1 ngược dòng hạ Thái Nguyên T&T, nối dài mạch thắng

Quốc An - ảnh: VFF

(NLĐO) - Chiều 13-9, TP HCM 1 có màn ngược dòng để giành 3 điểm trước Thái Nguyên T&T, nối dài mạch thắng lên 3 trận ở giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025

Ở lượt trận thứ 3 Giải Bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, TP HCM 1 tiếp tục có chiến thắng sát nút 2-1 trước Thái Nguyên T&T, qua đó giành trọn 3 điểm để vững ngôi đầu bảng.

Thái Nguyên T&T đối đầu TP HCM 1 trong trận đấu mà họ rất cần 3 điểm nhằm cải thiện thứ hạng. Điều đó khiến đội bóng xứ chè nhập cuộc chủ động.

Tuy nhiên, bàn thắng lại đến rất muộn khi Bích Thùy khai thông bế tắc trận đấu ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1. Nhưng chỉ 2 phút sau, K'Thủa lập tức đưa trận đấu về vạch xuất phát.

TP HCM 1 ngược dòng thắng Thái Nguyên T&T, nối dài mạch thắng - Ảnh 1.

K'Thủa gỡ hòa 1-1 cho TP HCM

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra khó lường và sự tỏa sáng của Thu Thảo mới giúp đội bóng thành phố mang tên Bác lần đầu vượt lên với tỉ số 2-1 ở phút 67. Sau bàn thắng này, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi chơi tốt hơn, tạo nhiều cơ hội ăn bàn.

Trong khung gỗ của Thái Nguyên T&T, thủ môn Kim Thanh liên tiếp có những pha xử lý tình huống tỉnh táo, chặn đứng các pha dứt điểm của đội bóng cũ. Chung cuộc, TP HCM 1 giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước Thái Nguyên T&T để tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu với 3 trận toàn thắng.

TP HCM 1 ngược dòng thắng Thái Nguyên T&T, nối dài mạch thắng - Ảnh 2.

Thanh Nhã sút xa thành bàn giúp Hà Nội giành chiến thắng cách biệt 1-0 trước Than KSVN

Ở trận đấu còn lại giữa Hà Nội và Than KSVN, khoảnh khắc tỏa sáng của Thanh Nhã giúp đội bóng Thủ đô thắng tối thiểu 1-0. Chiến thắng 1-0 này giúp Hà Nội bứt lên để tạm chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 7 điểm, Than KSVN giữ vị trí thứ 3 (4 điểm).

Trận đấu còn lại của vòng sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày mai (14-9) giữa Phong Phú Hà Nam và TP HCM 2.



Thanh Nhã TP HCM nữ TP HCM Thái Nguyên T&T Hà Nội Than KSVN
