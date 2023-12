TP HCM: 10 ngày, hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong đó, tại giao lộ Út Tịch - Cộng Hòa (quận Tân Bình), CSGT phát hiện ông D. lái ô tô có kết quả đo nồng độ cồn là quá 0,3 mg/lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị tạm giữ phương tiện, bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.



CSGT TP HCM kiểm tra nồng độ cồn một người điều khiển xe máy Ảnh: Minh Vương

Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết từ ngày 24-11 đến 3-12, lực lượng CSGT thành phố tổng kiểm soát 54.950 người điều khiển phương tiện giao thông với 19.090 ô tô, 35.860 xe máy. Qua đó, lập biên bản xử lý vi phạm đối với 1.613 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo đơn vị này, những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn thành phố.

Tại cuộc họp triển khai một số nội dung công tác trọng tâm cuối năm 2023, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM, khẳng định trong cao điểm này, CSGT thành phố sẽ tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy... trong những khung giờ cao điểm theo tính toán của lực lượng chức năng. Lãnh đạo Công an TP HCM đánh giá người tham gia giao thông sử dụng nồng độ cồn, chất kích thích vừa gây ra tai nạn giao thông vừa làm mất an ninh trật tự.