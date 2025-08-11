HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: 2 xe khách giành đường, hàng chục xe máy đành leo vỉa hè

Anh Vũ

(NLĐO) - 2 xe khách của nhà xe Duy Quý và Tân Lập Thành dừng hàng ngang trên đường Ngô Gia Tự, TP HCM.

Ngày 11-8, Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh clip hai xe khách đậu chắn hết làn đường xe máy.

Hai xe khách TP HCM dàn hàng ngang , xe máy buộc phải leo vỉa hè - Ảnh 1.

Hai xe khách dàn hàng ngang.

Theo clip, sáng cùng ngày, 2 xe khách của nhà xe Duy Quý và Tân Lập Thành dừng hàng ngang trên đường Ngô Gia Tự, phường An Đông, chắn hết làn đường xe máy, theo hướng từ đường Hồng Bàng về ngã sáu Phù Đổng.

Lúc này, do bị chiếm hết đường, hàng chục xe máy đành chạy lên vỉa hè để vượt qua.

Xem clip, cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc trước hành vi của tài xế hai xe khách trên.

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt 2 người đánh nhau do mâu thuẫn giao thông

(NLĐO) - Do mâu thuẫn giao thông, 2 người đàn ông đã dùng gậy sắt đánh nhau, gây náo loạn.

CSGT TP HCM phạt nhiều tài xế xe khách vì một lỗi không ngờ

(NLĐO) - Nhiều tài xế xe khách tỏ ra bất ngờ khi bị CSGT phạt một lỗi mà họ không ngờ.

Truy tìm tài xế 7 chỗ đi vào làn khẩn cấp, còn bị tố rút chìa khóa xe khách rồi cầm đi

(NLĐO)- Công an phường Thanh Liệt đang truy tìm tài xế xe 7 chỗ đi vào làn khẩn cấp tại đường Vành đai 3 trên cao, còn bị tố rút chìa khóa xe khách rồi cầm đi.

