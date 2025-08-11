Ngày 11-8, Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh clip hai xe khách đậu chắn hết làn đường xe máy.

Hai xe khách dàn hàng ngang.

Theo clip, sáng cùng ngày, 2 xe khách của nhà xe Duy Quý và Tân Lập Thành dừng hàng ngang trên đường Ngô Gia Tự, phường An Đông, chắn hết làn đường xe máy, theo hướng từ đường Hồng Bàng về ngã sáu Phù Đổng.

Lúc này, do bị chiếm hết đường, hàng chục xe máy đành chạy lên vỉa hè để vượt qua.

Xem clip, cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc trước hành vi của tài xế hai xe khách trên.