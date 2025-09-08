HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

TP HCM: Ba hộ dân che giấu ổ dịch tả heo châu Phi

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Nhiều hộ chăn nuôi tại xã Châu Đức, TP HCM bị xử phạt vì che giấu, không khai báo ổ dịch tả heo châu Phi, gây khó khăn cho công tác kiểm soát

Ngày 8-9, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM) cho biết từ ngày 26-7 đến nay, trên địa bàn 7 xã Hòa Hội, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Long Hải, Bình Giã, Châu Đức và Bàu Lâm đã ghi nhận 13 ổ dịch tả heo châu Phi. Tổng cộng 409 con heo, với trọng lượng hơn 15,4 tấn, đã buộc phải tiêu hủy.

Điều đáng lo ngại là một số nơi đã xảy ra tình trạng người dân giấu dịch. Riêng tại xã Châu Đức, 3 hộ chăn nuôi không khai báo kịp thời ổ dịch, gây khó khăn cho công tác kiểm soát. UBND các xã đã lập biên bản và xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm với tổng số tiền 8,5 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Người dân tắm rửa cho đàn heo và vệ sinh chuồng trại

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, tổng đàn heo của thành phố hiện khoảng 1,26 triệu con, trong đó gần một nửa nuôi tập trung tại các trang trại, còn lại chăn nuôi nhỏ lẻ ở hộ gia đình. Hình thức chăn nuôi phân tán khiến việc kiểm soát, phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn, nhất là khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên cả nước. 

Trước tình hình này, cơ quan chuyên môn yêu cầu các địa phương khẩn trương tiêu hủy heo bệnh, tổ chức phun thuốc khử trùng, vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Song song đó, cần rà soát và tiêm bổ sung vắc-xin cho đàn gia súc, nhất là các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, viêm da nổi cục.

Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán hoặc vứt xác heo bệnh gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, lực lượng thú y tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi không "bán chạy" khi heo có dấu hiệu mắc bệnh, nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Ngành nông nghiệp TP HCM kêu gọi người chăn nuôi nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm quy định thú y và các biện pháp phòng dịch. 

Tin liên quan

Ổ dịch tả heo châu Phi tăng 187%, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

Ổ dịch tả heo châu Phi tăng 187%, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

(NLĐO)-Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi tại 20 xã, buộc tiêu hủy hơn 4.100 con heo. So với cùng kỳ năm 2024, số ổ dịch tăng 187,5%.

Đồng Nai đưa “đất đẹp” lên sàn giao dịch

(NLĐO)-Đồng Nai sẽ công khai các khu đất đấu giá thông qua phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử và sàn giao dịch bất động sản

Dịch bệnh sốt xuất huyết ở TP HCM tăng báo động, hơn 70% là ca mắc nặng

(NLĐO) - Chỉ trong 1 tuần, TP HCM ghi nhận 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 74% là ca nặng phải nhập viện điều trị.

