TP HCM bàn giải pháp vực dậy vai trò trung tâm kinh tế

Tại hội nghị, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, cho biết TP HCM là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước nhưng vị trí, vai trò trung tâm của thành phố đang giảm sút. "TP HCM có gần 300.000 doanh nghiệp nhưng 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu. Thành phố từng chiếm 45% kim ngạch xuất khẩu cả nước nhưng đến năm 2023 chỉ còn 12%; đóng góp GRDP từng ở mức 22%-23% song hiện chỉ còn 16%. Trong đó, tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong nền kinh tế giảm dần, năm 2022 chỉ còn chiếm 19% GRDP, so với trung bình cả nước là 32%" - ông An dẫn số liệu.



Ông An phân tích những năm qua, TP HCM phát triển cơ bản theo chiều rộng nên động lực tăng trưởng cạn dần. Do đó, việc tái cơ cấu nền kinh tế chuyển đổi công nghiệp với nội hàm chuyển đổi kép và nâng cấp chuỗi giá trị, phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi là yêu cầu bắt buộc nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Giải thích thêm về chủ đề Diễn đàn Kinh tế TP HCM năm 2024 là "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP HCM" (sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27-9), ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, cho biết năm nay tiếp tục kế thừa, phát huy chủ đề các năm 2022 - kinh tế số, năm 2023 - tăng trưởng xanh, hành trình đến "Net zero". Theo đó, chuyển đổi công nghiệp là việc phải làm, là động lực cho phát triển và là động lực cho phát triển bền vững.

"Chủ đề Diễn đàn Kinh tế các năm 2022, 2023 mang tính chất định hướng, năm nay đi sâu vào tổ chức triển khai để biến các định hướng đó thành hành động. Các hoạt động của diễn đàn năm nay đều hướng đến các nội dung cụ thể hóa là làm gì, học tập kinh nghiệm thế giới trong việc chuyển đổi công nghiệp để ứng dụng vào TP HCM" - ông Hòa giải thích.

Trước ngày diễn ra Diễn đàn Kinh tế TP HCM năm 2024, từ ngày 23 đến 24-9, TP HCM sẽ tổ chức chương trình Đối thoại Hữu nghị TP HCM lần thứ 2 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp: Kinh nghiệm và các ưu tiên trong hợp tác phát triển". Sự kiện này diễn ra nhằm thúc đẩy quan hệ giữa TP HCM với các địa phương kết nghĩa trên thế giới; là dịp quảng bá về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.