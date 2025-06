Chiều 17-6, nguồn tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho hay nơi đây đang tiếp tục điều trị tích cực cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, ngày 16-6, bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hồng hào, nồng độ oxy máu SpO2 98%, mạch và nhịp thở đều, không ghi nhận bất thường ở phổi, tim và bụng; cân nặng 3.400 gram.

Khu vực nơi bé gái sơ sinh bị bỏ rơi

Qua thăm khám và theo dõi, bác sĩ chẩn đoán bé có dấu hiệu của viêm phổi hít, nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh. Bé được tiêm vitamin K1, tiêm vắc-xin ngừa uốn ván, sử dụng kháng sinh (ampicillin, cefotaxim, gentamycin), truyền dịch và cho bú sữa theo từng cữ 10ml. Hiện bé bú tốt, không nôn trớ, các chỉ số sinh tồn ổn định, SpO2 đạt 94%, nhịp tim 142 lần/phút, nhịp thở 48 lần/phút.

Hiện bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm người thân của bé, đồng thời tiếp tục điều trị và chăm sóc y tế cần thiết.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 16-6, Công an phường 26, quận Bình Thạnh đang phối hợp Công an TP HCM xác minh vụ bé gái sơ sinh bị bỏ ở khu vực cầu Chu Văn An. Theo nhân chứng, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Chu Văn An thấy dấu hiệu bất thường từ một túi nilon màu đen ở khu vực cầu Chu Văn An.

Họ mở ra thì phát hiện bên trong có một bé gái sơ sinh và quần áo nên đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.