Thời sự Chính trị

TP HCM bồi dưỡng kiến thức mới cho cấp ủy cơ sở

PHAN ANH

(NLĐO)- Việc này nhằm đưa công tác Đảng tại cơ sở bảo đảm chất lượng và phù hợp với thực tiễn sau sắp xếp bộ máy và kiện toàn hệ thống chính trị TP HCM

Ngày 15-11, Đảng ủy UBND TP HCM phối hợp với Học viện Cán bộ thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy năm 2025.

Lớp bồi dưỡng tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm của Học viện Cán bộ TP HCM (khu vực TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với sự tham gia của 400 học viên.

Trong thời gian 3 ngày học tập, các học viên tập trung nghiên cứu, thảo luận 6 chuyên đề trọng tâm: Cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; nghiệp vụ công tác đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; kỹ năng lãnh đạo của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Bí thư chi bộ.

TPHCM nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy cơ sở qua lớp bồi dưỡng năm 2025 - Ảnh 1.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Chương trình còn tập trung trao đổi, hướng dẫn xử lý tình huống thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và năng lực thực hành công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM, cho biết lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức và nghiệp vụ quan trọng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Qua đó, góp phần đưa công tác Đảng tại cơ sở đi vào nề nếp, bảo đảm chất lượng và phù hợp với thực tiễn sau sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và kiện toàn hệ thống chính trị TP HCM.

Đây là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi mỗi cấp ủy viên không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, hoàn thiện phương pháp lãnh đạo để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng hôm nay không chỉ là một hoạt động thường niên, mà là một bước đi chủ động, nhằm chuẩn bị tốt nhất về năng lực, tư duy và kỹ năng cho đội ngũ cấp ủy viên trong nhiệm kỳ của Đảng ủy UBND TP HCM.

Lớp bồi dưỡng cấp ủy năm 2025 là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

