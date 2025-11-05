TP HCM: Cấp thiết giảm phát thải khí mê-tan

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 trên địa bàn thành phố về triển khai Quyết định số 942/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động giảm thải khí mê -tan đến năm 2030.

Các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang chuyển đổi công nghệ sang đốt có thu hồi năng lượng

14.000 tấn rác mỗi ngày

Theo đó, trong quản lý chất thải rắn, thành phố đầu tư chuyển đổi công nghệ các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện hữu và đầu tư mới một số nhà máy.

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố được thu gom, vận chuyển về các nhà máy xử lý hoạt động trong các khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung, khoảng 14.000 tấn/ngày.

Cụ thể, khu vực TP HCM trước sáp nhập khối lượng khoảng 10.500 tấn/ngày đưa về 4 nhà máy xử lý.

Khu vực Bình Dương cũ, khối lượng khoảng 2.400 tấn/ngày đưa về nhà máy xử lý với công nghệ làm compost và đốt có thu hồi năng lượng và khoảng 20% loại ra từ quá trình sản xuất phân compost sẽ thực hiện chôn lấp.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, khối lượng khoảng 1.100 tấn/ngày được chôn lấp hợp vệ sinh. Riêng lượng rác tại đặc khu Côn Đảo (25 tấn/ngày) được thu gom, lưu giữ xử lý bằng công nghệ đốt.

Theo thống kê, tỉ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, compost, tái chế trên địa bàn TP HCM hiện nay chiếm tỉ lệ khoảng 40%, còn lại khoảng 60% được chôn lấp hợp vệ sinh.

Xử lý bằng công nghệ mới

Để thực hiện chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I (2025–2030) "tỉ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 90%", thành phố đang tổ chức thực hiện chuyển đổi sang công nghệ có thu hồi năng lượng.

Theo đó, 5 nhà đầu tư đã và đang nộp hồ sơ đăng ký thực hiện chuyển đổi công nghệ, với tổng công suất 8.500 tấn/ngày. Trong đó, 2 nhà máy đã khởi công, thi công xây dựng; 3 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ.

Thành phố cũng triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và thu hồi năng lượng tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc theo phương thức công tư (PPP), công suất 2.000 tấn/ngày. Mục tiêu là vận hành nhà máy chậm nhất vào năm 2028.

Tại khu vực Bình Dương cũ, dự kiến năm 2027 sẽ vận hành nhà máy làm phân compost và đốt phát điện với tổng năng lực xử lý 3.220 tấn/ngày. Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án xử lý chất thải rắn theo công nghệ đốt rác phát điện, công suất 1.000 tấn/ngày, dự kiến vận hành năm 2027.

Thực hiện các biện pháp giảm phát khí thải mê-tan trong quản lý chất thải rắn, thành phố đã xây dựng, vận hành 3 trạm trung chuyển. 2 trạm trung chuyển đang thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngoài ra còn có 12 trạm đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, thủ tục giao đất, đăng ký vốn đầu tư công trung hạn để đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, TP HCM cũng triển khai các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong xử lý nước thải, trồng trọt, chăn nuôi.



