TP HCM: Cấp thiết giảm phát thải khí mê-tan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Cấp thiết giảm phát thải khí mê-tan

QUỐC ANH

(NLĐO) - Triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ mới đóng vai trò quan trọng giảm phát thải khí mê-tan tại TP HCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 trên địa bàn thành phố về triển khai Quyết định số 942/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động giảm thải khí mê -tan đến năm 2030.

- Ảnh 1.

Các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang chuyển đổi công nghệ sang đốt có thu hồi năng lượng

14.000 tấn rác mỗi ngày

Theo đó, trong quản lý chất thải rắn, thành phố đầu tư chuyển đổi công nghệ các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện hữu và đầu tư mới một số nhà máy.

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố được thu gom, vận chuyển về các nhà máy xử lý hoạt động trong các khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung, khoảng 14.000 tấn/ngày.

Cụ thể, khu vực TP HCM trước sáp nhập khối lượng khoảng 10.500 tấn/ngày đưa về 4 nhà máy xử lý.

Khu vực Bình Dương cũ, khối lượng khoảng 2.400 tấn/ngày đưa về nhà máy xử lý với công nghệ làm compost và đốt có thu hồi năng lượng và khoảng 20% loại ra từ quá trình sản xuất phân compost sẽ thực hiện chôn lấp.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, khối lượng khoảng 1.100 tấn/ngày được chôn lấp hợp vệ sinh. Riêng lượng rác tại đặc khu Côn Đảo (25 tấn/ngày) được thu gom, lưu giữ xử lý bằng công nghệ đốt.

Theo thống kê, tỉ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, compost, tái chế trên địa bàn TP HCM hiện nay chiếm tỉ lệ khoảng 40%, còn lại khoảng 60% được chôn lấp hợp vệ sinh.

Xử lý bằng công nghệ mới

Để thực hiện chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I (2025–2030) "tỉ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 90%", thành phố đang tổ chức thực hiện chuyển đổi sang công nghệ có thu hồi năng lượng.

Theo đó, 5 nhà đầu tư đã và đang nộp hồ sơ đăng ký thực hiện chuyển đổi công nghệ, với tổng công suất 8.500 tấn/ngày. Trong đó, 2 nhà máy đã khởi công, thi công xây dựng; 3 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ.

Thành phố cũng triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và thu hồi năng lượng tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc theo phương thức công tư (PPP), công suất 2.000 tấn/ngày. Mục tiêu là vận hành nhà máy chậm nhất vào năm 2028.

Tại khu vực Bình Dương cũ, dự kiến năm 2027 sẽ vận hành nhà máy làm phân compost và đốt phát điện với tổng năng lực xử lý 3.220 tấn/ngày. Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án xử lý chất thải rắn theo công nghệ đốt rác phát điện, công suất 1.000 tấn/ngày, dự kiến vận hành năm 2027.

Thực hiện các biện pháp giảm phát khí thải mê-tan trong quản lý chất thải rắn, thành phố đã xây dựng, vận hành 3 trạm trung chuyển. 2 trạm trung chuyển đang thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ngoài ra còn có 12 trạm đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, thủ tục giao đất, đăng ký vốn đầu tư công trung hạn để đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, TP HCM cũng triển khai các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong xử lý nước thải, trồng trọt, chăn nuôi.


Tin liên quan

Rác thải - tài nguyên cho phát triển bền vững: Áp lực bủa vây

Rác thải - tài nguyên cho phát triển bền vững: Áp lực bủa vây

Nhiều nơi trên cả nước đang chịu áp lực lớn về ứng xử với rác thải trong bối cảnh kỹ thuật xử lý chưa đồng bộ và trách nhiệm cộng đồng bị lơ là…

BIẾN RÁC THẢI THÀNH NĂNG LƯỢNG SẠCH: Nhận diện trở ngại, hóa giải thách thức

Nhiều hướng đi, cơ hội hợp tác để biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch cho tương lai được mở ra thông qua những ý kiến tâm huyết tại hội thảo

RÁC THẢI - TÀI NGUYÊN CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (*): Đẩy mạnh phát triển điện rác

Trong bối cảnh việc chôn lấp rác ngày càng tốn kém lại ảnh hưởng đến môi trường, giải pháp biến chúng thành năng lượng đang được ưu tiên

xử lý chất thải chất thải rắn rác thải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo