TP HCM: Cầu Rạch Tôm lại hoãn khởi công, vì sao?

Dự án xây dựng cầu Rạch Tôm trên tuyến đường huyết mạch Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) – công trình có vai trò then chốt trong việc kết nối giao thương giữa TP HCM và huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) – tiếp tục dời thời điểm khởi công, chưa ấn định ngày cụ thể do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Cầu Rạch Tôm mới vẫn chưa ấn định thời điểm khởi công do vướng mặt bằng

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) vừa cho biết địa phương đang trong quá trình vận động thêm các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và thực hiện chi trả bồi thường cho một số trường hợp phát sinh mới.

Việc lùi tiến độ là để đảm bảo mặt bằng sạch, liên tục phục vụ cho công tác thi công, tránh tình trạng vừa làm vừa chờ mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ chung. "Chúng tôi sẽ triển khai khởi công ngay sau khi huyện Nhà Bè hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng cần thiết" - vị này nói thêm.

Cầu Rạch Tôm mới được thiết kế dài hơn 683 m, trong đó phần cầu chính dài 171 m, rộng 15 m; đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 512 m, rộng 29 m. Tổng mức đầu tư dự án gần 500 tỉ đồng, do Ban Giao thông làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, công trình sẽ được thi công trong thời gian khoảng 18 tháng và hoàn thành vào năm 2026.

Tuyến Lê Văn Lương đóng vai trò quan trọng trong trục giao thông kết nối khu vực phía Nam TP HCM với các vùng giáp ranh như huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dù có vai trò huyết mạch nhưng hạ tầng trên tuyến này còn nhiều điểm nghẽn, đặc biệt là tại khu vực cầu Rạch Tôm – cây cầu hiện hữu được xây dựng từ trước năm 1975, kết cấu bằng sắt, đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt cầu bong tróc, lồi lõm, lan can gỉ sét, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa hoặc giờ cao điểm.

Mặc dù dự án xây dựng cầu Rạch Tôm mới đã được phê duyệt từ năm 2019, nhưng nhiều năm liền chưa thể triển khai thi công do chưa được bố trí vốn. Đến cuối năm 2024, HĐND TP HCM mới thông qua chủ trương thu hồi khoảng 3,1 ha đất để phục vụ triển khai dự án. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng để tháo gỡ nút thắt vốn và mặt bằng tồn tại lâu nay.

Dự án khi hoàn thành không chỉ thay thế cây cầu cũ xuống cấp mà còn mở rộng năng lực lưu thông cho cả tuyến đường Lê Văn Lương, góp phần kéo giảm ùn tắc, tai nạn và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội khu Nam thành phố. Người dân địa phương kỳ vọng công trình sẽ sớm được khởi công để hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng đã chờ đợi nhiều năm.