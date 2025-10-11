TP HCM: Chỉ đạo hàng loạt nội dung về giấy phép xây dựng

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của thành phố và Thủ tướng về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Sở Xây dựng tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu đề xuất trình UBND TP HCM ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, căn cứ đặc thù của thành phố, để tham mưu đề xuất trình UBND TP HCM chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở.

Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

TP HCM sẽ điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021 của UBND TP HCM về quy chế quản lý kiến trúc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong cấp phép, quản lý trật tự xây dựng.

Đồng thời, phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đề xuất giải pháp tháo gỡ.