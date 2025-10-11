HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Chỉ đạo hàng loạt nội dung về giấy phép xây dựng

QUỐC ANH

(NLĐO) - Bên cạnh điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021, TP HCM sẽ nghiên cứu miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của thành phố và Thủ tướng về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

- Ảnh 1.

Sở Xây dựng tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu đề xuất trình UBND TP HCM ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, căn cứ đặc thù của thành phố, để tham mưu đề xuất trình UBND TP HCM chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở.

Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Ảnh 3.

TP HCM sẽ điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021 của UBND TP HCM về quy chế quản lý kiến trúc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong cấp phép, quản lý trật tự xây dựng.

Đồng thời, phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM về lập điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021 của UBND TP HCM về quy chế quản lý kiến trúc, trình UBND TP HCM trước ngày 31-10.

Sở Xây dựng ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, để UBND xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn thành phố; đồng thời phổ biến trên các kênh truyền thông đại chúng để người dân biết và dễ dàng thực hiện.

Giải tỏa nỗi trăn trở khi xây nhà

Giải tỏa nỗi trăn trở khi xây nhà

Sớm phủ kín quy hoạch chi tiết 1/500 là 1 trong nhiều giải pháp nhằm tối ưu hóa thủ tục xây dựng trong bối cảnh cấp phường - xã được giao nhiều thẩm quyền

Đơn giản hóa thủ tục xây dựng nhà ở

Chủ nhà được cấp sổ hồng với điều kiện phải bảo đảm an toàn công trình và phòng cháy - chữa cháy, phù hợp quy hoạch

Bỏ giấy phép xây dựng: Rạch ròi tiền kiểm - hậu kiểm

Việc bỏ giấy phép xây dựng với mục tiêu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm chặt chẽ, trao quyền cho cấp cơ sở sẽ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

