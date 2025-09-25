HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: chọn ngẫu nhiên 11 cá nhân để xác minh tài sản, thu nhập

Thiện An

(NLĐO) - UBND TP HCM lựa chọn 3 cơ quan, đơn vị để thực hiện xác minh tài sản, thu nhập, gồm: Sở Tư pháp; Sở Du lịch và Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố

Ngày 25-9, Thanh tra TP HCM tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập đợt 2 năm 2025.

Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra Thường trực Thanh tra TP HCM Bùi Duy Hiền chủ trì hội nghị. Cùng tham dự, chứng kiến và giám sát việc thực hiện bốc thăm có đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, đại diện Trung tâm Báo chí TP HCM cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị được chọn để thực hiện xác minh tài sản thu nhập.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra Thường trực Thanh tra TP HCM Bùi Duy Hiền cho biết, công tác xác minh tài sản, thu nhập là nhiệm vụ thường xuyên, được thực hiện hàng năm với mục tiêu phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác kê khai tài sản, thu nhập của người được xác minh, đảm bảo sự đồng bộ trong thực hiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh những quy định còn bất cập và xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố ý gian dối, thiếu trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.

TP HCM: chọn ngẫu nhiên 11 cá nhân để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập - Ảnh 1.

Phó Chánh Thanh tra Thường trực Thanh tra TP HCM Bùi Duy Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LINH NHI

Qua đó, đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức cũng như các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về việc kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; từng bước khẳng định rõ vai trò của kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

TP HCM: chọn ngẫu nhiên 11 cá nhân để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM bốc thăm, chọn ngẫu nhiên cá nhân thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập. Ảnh: LINH NHI

Đợt này, UBND TP HCM lựa chọn 3 cơ quan, đơn vị để thực hiện xác minh tài sản, thu nhập, gồm: Sở Tư pháp TP HCM; Sở Du lịch TP HCM và Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM với tổng cộng 110 người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập.

Theo tỉ lệ quy định (ít nhất 10% tổng số người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hằng năm được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập), Thanh tra TP HCM đã tổ chức bốc thăm, chọn ngẫu nhiên 11 cá nhân thuộc 3 đơn vị nêu trên để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đợt 2 năm 2025.

Theo Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham những, lãng phí, tiêu cực Thanh tra TP HCM Nguyễn Thị Kim Hằng, hội nghị bốc thăm đã diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, khách quan và theo các quy định pháp luật về xác minh tài sản, thu nhập.


TP HCM thanh tra tài sản thu nhập
