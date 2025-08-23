TP HCM chuẩn bị cho lễ khai giảng quốc gia

Ngày 22-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã có thông báo đến UBND 168 phường, xã, đặc khu, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục về tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, lễ khai giảng năm học 2025-2026 tổ chức cùng một thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 5-9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Chương trình lễ khai giảng quốc gia năm học 2025-2026 được tổ chức đồng loạt bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và trực tuyến qua hình thức phát trực tiếp trên sóng truyền hình VTV1 tại các cơ sở giáo dục.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện, bố trí không gian tổ chức, trang thiết bị để phát sóng trực tiếp chương trình lễ khai giảng quốc gia, phối hợp với các đơn vị viễn thông - truyền hình địa phương để bảo đảm tín hiệu ổn định, hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. Bố trí trang thiết bị nghe nhìn (LED, tivi) bảo đảm đủ cho toàn trường tham dự và theo dõi chương trình lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ hoặc tổ chức sau 9 giờ 30 phút. Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các trường không điều động học sinh trước 7 giờ.

Đối với cấp mầm non, căn cứ điều kiện thực tế tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" kết thúc trước 8 giờ. Chỉ tổ chức lễ khai giảng ngoài sân cho trẻ mẫu giáo, các lớp còn lại xem truyền hình trực tiếp tại nhóm lớp.

Đối với các trường mới xây dựng, không tổ chức lễ khai giảng cùng lễ khánh thành và không điều động học sinh tham dự lễ khánh thành.