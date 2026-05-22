TP HCM chuẩn bị kỹ kỳ thi quy mô lớn

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho biết trong tổng số gần 170.000 học sinh (HS) lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, thành phố có 151.269 em đăng ký thi tuyển vào lớp 10 công lập.

Hơn 17.700 giáo viên được huy động

Tại kỳ thi lớp 10 năm 2026, TP HCM tổ chức 242 điểm thi trải rộng khắp cả 3 khu vực, bao gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng số 6.443 phòng thi. Theo ông Nguyễn Văn Phong, mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Để phục vụ kỳ thi này, thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Khác với những năm trước, tại kỳ thi lớp 10 năm nay, đề sẽ được giao từ ngày 31-5 (trước khi thi một ngày) do địa bàn rộng. Sở GD-ĐT cho rằng việc bảo quản đề thi không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm của trưởng điểm thi.

Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị lãnh đạo các điểm thi nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi này. "Trưởng điểm thi và toàn bộ thành viên lãnh đạo điểm thi không được phép lơ là, dù ở bất kỳ vị trí nào" - ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, khi phát sinh các tình huống bất thường, giám thị phòng thi không được tự ý xử lý vì có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh. Thầy cô làm nhiệm vụ giám thị cần báo cáo kịp thời đến trưởng điểm thi thông qua người giám sát phòng thi để được hướng dẫn kịp thời.

Trưởng điểm thi phải báo cáo kịp thời, đầy đủ các tình huống hoặc sự cố bất thường xảy ra với thường trực ban coi thi của Sở GD-ĐT. Trưởng điểm thi không được tự ý xử lý tình huống hay sự cố bất thường vì có thể ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Ông Nguyễn Văn Phong đề nghị toàn bộ điểm thi thực hiện nghiêm phương châm "4 đúng, 3 không". Trong đó, "4 đúng" là đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống, sự cố bất thường. "3 không" gồm: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá và không tự xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Thí sinh dự kỳ thi lớp 10 tại TP HCM năm 2025. Ảnh: TẤN THẠNH

Cân nhắc mức độ khó của đề thi

Với kỳ tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau khi sáp nhập các địa phương, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho hay mức độ khó của đề thi năm 2026 được cân nhắc cho phù hợp năng lực chung của thí sinh cả 3 khu vực. "Đề thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM năm 2026 sẽ được biên soạn theo dạng mở" - ông khẳng định.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, đề thi hướng đến yêu cầu thí sinh phải biết tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn, biết đánh giá, phản biện. Nếu thí sinh học theo kiểu cũ, "học tủ, học vẹt" thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của đề thi năm nay.

Về mức độ khó và tỉ lệ câu hỏi thuộc dạng phân hóa thí sinh, ông Nguyễn Bảo Quốc cho biết sẽ cân nhắc cho phù hợp với năng lực chung của các em sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 sẽ nằm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bậc THCS, chủ yếu ở lớp 8 và 9. Đề được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực thí sinh, không đơn thuần là kiểm tra các kiến thức môn học một cách thuần túy.

Theo công bố về cấu trúc và đề minh họa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết với môn ngữ văn, đề được tích hợp giữa việc đánh giá năng lực đọc hiểu và viết. Nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

Môn toán hướng tới kiểm tra năng lực toán học của thí sinh, bao gồm tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học và mô hình hóa toán học. Qua đó giúp các em định hướng một số kiến thức, kỹ năng cần thiết khi bước vào cấp THPT.

Trong khi đó, đề thi môn tiếng Anh sẽ đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ, mục tiêu cụ thể cho từng mạch kiến thức. Các câu hỏi sẽ chú trọng đánh giá năng lực ngôn ngữ, không chỉ dựa vào kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp, từ vựng mà còn yêu cầu thí sinh phải có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, nhất là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Hà Nội: Gần 125.000 thí sinh dự thi lớp 10 Kỳ thi lớp 10 năm học 2026 tại Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30 và 31-5. Thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi; tổ chức 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi. Sở GD-ĐT TP Hà Nội lưu ý các trường đặc biệt quan tâm đến việc điều động nhân sự, bảo đảm cả nhân lực dự trữ để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp cần thiết. Các trường cần tổ chức tập huấn kỹ về quy chế thi tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia kỳ thi, bảo đảm mọi thành viên đều được tập huấn. Tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2026-2027 mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát kỹ, toàn diện để bảo đảm tất cả công việc phải hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 an toàn. Sở GD-ĐT TP Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ nhiệm vụ, tổng hợp tình hình triển khai hằng ngày, bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo. Những vấn đề phát sinh, vướng mắc phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo để xử lý kịp thời. TP Hà Nội cũng sẽ thành lập các đoàn để kiểm tra đột xuất tại các địa phương, tập trung vào việc thực hiện chỉ đạo của thành phố, công tác phối hợp và mức độ nắm chắc tình hình thực tế. Nhằm hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 năm nay, TP Hà Nội đã triển khai tiện ích "Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT" trên ứng dụng iHanoi. Thí sinh chỉ cần nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả tương ứng. Thông qua tiện ích này, thí sinh và phụ huynh có thể chủ động xác định vị trí điểm thi, khảo sát đường đi, tính toán thời gian di chuyển và lựa chọn phương tiện phù hợp. Đây là việc làm cần thiết, nhất là với những thí sinh dự thi tại các địa điểm chưa quen thuộc hoặc cách xa nơi cư trú. Y.Anh



