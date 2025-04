TP HCM: Có thể xử lý cô gái thả 2 tay, uốn éo khi đang chạy xe máy?

Mới đây, Đội Cảnh sát Giao thông An Sương (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM) đã làm việc với N.T.K.N (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) do vừa chạy xe máy vừa thả 2 tay.

N.T.K.N tại cơ quan công an.

N. là cô gái không đội mũ bảo hiểm, buông cả 2 tay khi đang chạy xe máy gây bức xúc trên mạng xã hội. Nhưng N. đã cung cấp giấy xác nhận bị bệnh tâm thần.

Bạn đọc Báo Người Lao Động thắc mắc có thể xử lý người bị bệnh tâm thần không? Và có thể xử lý người giao xe cho cô gái không?

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo quy định tại khoản 5 điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, người không có năng lực trách nhiệm hành chính thuộc những trường hợp không xử phạt vi phạm.

Còn theo khoản 15 điều 2 luật trên, người không có năng lực trách nhiệm hành chính là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Tuy rằng, các hành vi không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi điều khiển xe máy của cô gái là có dấu hiệu vi phạm. Nhưng cô gái đã cung cấp được giấy xác nhận bị bệnh tâm thần. Thế nên, cô gái có thể sẽ không bị xử lý vi phạm hành chính do các vi phạm bản thân gây ra.

Luật sư Phùng Huyền lưu ý theo quy định tại Phụ lục I - Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2024/TT-BYT, người mắc bệnh lý tâm thần đang ở giai đoạn cấp tính hoặc đang tiến triển sẽ không đủ điều kiện để lái xe hạng A1; hoặc bệnh lý tâm thần đã được điều trị ổn định hoàn toàn nhưng chưa đủ 6 tháng sẽ không đủ điều kiện để lái xe hạng A.

Trường hợp cô gái trong clip đã cung cấp được giấy xác nhận mắc bệnh tâm thần thì có thể không đủ điều kiện để lái xe các hạng xe A1 và A theo tiêu chuẩn sức khỏe do Bộ Y tế quy định.

Hình ảnh N.T.K.N lái xe máy được lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, việc xử phạt người giao xe thì còn phụ thuộc vào quá trình xác minh của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, theo quy định tại khoản 10 điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chủ xe máy thực hiện hành vi vi phạm giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng.

Nhưng thực tế, cơ quan chức năng chưa xác định được ai là chủ phương tiện. Nếu trường hợp cô gái trong đoạn clip đã từng là chủ phương tiện, rồi sau này bị tâm thần thì không thể xử phạt người quản lý cô gái theo Nghị định 168.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 11 giờ 20 ngày 11-4, N. điều khiển xe máy mang biển số TP HCM chạy trên đường Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 - hướng từ cầu Tham Lương về đường Phan Văn Hớn. Lúc này, cô gái không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay. Sau khi được mời đến làm việc, N. thừa nhận mình là người điều khiển xe máy như trong clip trên mạng xã hội, đồng thời cung cấp giấy xác nhận bị bệnh tâm thần. Qua kiểm tra nhanh, N. âm tính với chất ma túy. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương đang tiếp tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.