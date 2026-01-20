HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TP HCM có thêm một bệnh viện đa khoa

X.Thu

Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP HCM) vừa công bố chuyển đổi mô hình hoạt động từ bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ sang bệnh viện đa khoa.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, cho biết trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và phức tạp, quyết định chuyển đổi mô hình được xem là bước đi tất yếu, phản ánh sự trưởng thành về chuyên môn, tầm nhìn và trách nhiệm xã hội của Bệnh viện JW Hàn Quốc đối với người bệnh và cộng đồng.

TP HCM có thêm một bệnh viện đa khoa - Ảnh 1.

Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP HCM) vừa công bố chuyển đổi mô hình hoạt động từ bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ sang bệnh viện đa khoa.

Ngành tạo hình thẩm mỹ đang có những thay đổi rõ nét. Người làm đẹp nói riêng và bệnh nhân nói chung ngày càng lớn tuổi hơn, mang theo nhiều bệnh lý nền và nguy cơ tiềm ẩn. Không ít trường hợp cần được đánh giá và theo dõi toàn diện trước, trong và sau can thiệp y khoa.

TP HCM có thêm một bệnh viện đa khoa - Ảnh 2.

Đại diện Bộ Y tế chúc mừng bệnh viện

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu về một mô hình y tế có khả năng phối hợp đa chuyên khoa, vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp vừa kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn điều trị ở mức cao nhất. Đây cũng là bài toán mà Bệnh viện JW Hàn Quốc đã đối mặt suốt nhiều năm qua, đặc biệt thông qua các chương trình phẫu thuật tạo hình miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Theo lộ trình chuyển đổi, Bệnh viện JW Hàn Quốcđã từng bước mở rộng hoạt động với 11 chuyên khoa trọng điểm, kết hợp giữa điều trị y khoa và thẩm mỹ theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Các chuyên khoa gồm: Cơ xương khớp; nội tổng hợp; ngoại tổng hợp; ngoại tiết niệu; điều trị u bướu; y học trường thọ; tai - mũi - họng; tạo hình - thẩm mỹ; răng - hàm - mặt; da liễu - skincare; tầm soát sức khỏe và ung thư.

TP HCM có thêm một bệnh viện đa khoa - Ảnh 3.

Trụ sở Bệnh viện JW Hàn Quốc

Việc phát triển đồng bộ các chuyên khoa giúp bệnh viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của người dân. Mô hình này còn tăng cường khả năng phối hợp liên chuyên khoa, giảm thiểu rủi ro y khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc lâu dài cho người bệnh.

Qua hơn 10 năm, Bệnh viện JW Hàn Quốc đã thực hiện hơn 1.000 ca phẫu thuật tạo hình miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nhiều trường hợp mắc bệnh lý phức tạp như u bướu, dị tật bẩm sinh hoặc cần can thiệp trên nền bệnh nội khoa nặng. Những ca bệnh này không thể giải quyết bằng chuyên khoa đơn lẻ mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành y học.

phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Bệnh viện JW
