TP HCM còn khoảng 100 dự án đang chờ đóng tiền sử dụng đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM còn khoảng 100 dự án đang chờ đóng tiền sử dụng đất

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- TP HCM hiện có khoảng 100 dự án bất động sản đang chờ Nhà nước thông báo tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất bổ sung.

Chiều 3-10 vừa qua, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và các sở, ngành đã có cuộc làm việc với Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (Hàn Quốc). Tại cuộc gặp, Lotte bày tỏ mong muốn tiếp tục triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City (phường An Khánh) nếu được TP HCM đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp, báo cáo Trung ương xem xét phương án xử lý phù hợp. Lãnh đạo thành phố hoan nghênh Lotte tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn và triển khai dự án đúng tiến độ.

Ngay sau thông tin này, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã có văn bản gửi đến Chính phủ, kiến nghị "làm rõ tính pháp lý liên quan đến khoản thu bổ sung theo quy định tại Nghị định số 103/ 2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất". 

HoREA cũng đã gửi văn bản kiến nghị Quốc hội bổ sung Điều 11a sau Điều 11 vào "Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai". 

Nội dung tập trung vào quy định về "khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất" nhưng loại trừ trường hợp không do lỗi của người sử dụng đất. Đề xuất này xuất phát từ lỗ hổng pháp lý tại điểm d khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024, vốn chỉ áp dụng cho các trường hợp "có lỗi", bỏ qua tình huống doanh nghiệp vô tội.

Sau Lotte, còn khoảng 100 dự án đang chờ đóng tiền sử dụng đất - Ảnh 1.

Dự án Lotte tại Khu đô thị Thủ Thiêm đang được các nhà đầu tư quan tâm.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, hiện TP HCM có khoảng 100 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đang "chờ đợi" thông báo tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có), kèm khoản nộp bổ sung cho thời gian chậm trễ. Ông dẫn chứng một số trường hợp như: 13 dự án của Novaland, 8 dự án của Hưng Thịnh Land, dự án Tháp quan sát Empire City của liên doanh Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương...

Ông Châu nhấn mạnh việc bổ sung quy định "khoản tiền nộp bổ sung, trừ trường hợp không do lỗi của người sử dụng đất" sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư khi chính sách thay đổi. Điều này không chỉ thấu tình đạt lý mà còn tác động tích cực đến môi trường đầu tư, đặc biệt thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vào lĩnh vực bất động sản, một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Theo HoREA, nếu Quốc hội chấp thuận, cần cho phép khấu trừ khoản tiền đã nộp bổ sung vào nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp để bảo đảm công bằng.

Về mức thu, khoản 1 Điều 50 và khoản 9 Điều 51 Nghị định 103/2024/NĐ-CP quy định tính 5,4%/năm trên tiền sử dụng đất và tiền thuê đất (theo khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai), ông Châu nhận xét là quá cao. Hiện Bộ Tài chính giảm xuống còn 3,6%/năm, giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Tin liên quan

Doanh nghiệp nào muốn thay thế Lotte thực hiện dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm?

Doanh nghiệp nào muốn thay thế Lotte thực hiện dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm?

(NLĐO) - Sunshine Group và DIA vừa trình UBND TP HCM hồ sơ, kiến nghị tiếp thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City mà Lotte vừa xin chấm dứt hợp đồng

Dự án "khủng" ở Thủ Thiêm đã được phê duyệt giá đất

(NLĐO)- Với việc đã được phê duyệt giá đất, kỳ vọng Lotte Eco Smart City, dự án "khủng" ở Thủ Thiêm sẽ sớm triển khai sau 2 năm đứng hình.

bất động sản Thủ Thiêm tiền thuê đất tiền sử dụng đất Lotte
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo