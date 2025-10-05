TP HCM còn khoảng 100 dự án đang chờ đóng tiền sử dụng đất

Chiều 3-10 vừa qua, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và các sở, ngành đã có cuộc làm việc với Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (Hàn Quốc). Tại cuộc gặp, Lotte bày tỏ mong muốn tiếp tục triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City (phường An Khánh) nếu được TP HCM đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp, báo cáo Trung ương xem xét phương án xử lý phù hợp. Lãnh đạo thành phố hoan nghênh Lotte tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn và triển khai dự án đúng tiến độ.

Ngay sau thông tin này, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã có văn bản gửi đến Chính phủ, kiến nghị "làm rõ tính pháp lý liên quan đến khoản thu bổ sung theo quy định tại Nghị định số 103/ 2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất".

HoREA cũng đã gửi văn bản kiến nghị Quốc hội bổ sung Điều 11a sau Điều 11 vào "Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai".

Nội dung tập trung vào quy định về "khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất" nhưng loại trừ trường hợp không do lỗi của người sử dụng đất. Đề xuất này xuất phát từ lỗ hổng pháp lý tại điểm d khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024, vốn chỉ áp dụng cho các trường hợp "có lỗi", bỏ qua tình huống doanh nghiệp vô tội.

Dự án Lotte tại Khu đô thị Thủ Thiêm đang được các nhà đầu tư quan tâm.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, hiện TP HCM có khoảng 100 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đang "chờ đợi" thông báo tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có), kèm khoản nộp bổ sung cho thời gian chậm trễ. Ông dẫn chứng một số trường hợp như: 13 dự án của Novaland, 8 dự án của Hưng Thịnh Land, dự án Tháp quan sát Empire City của liên doanh Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương...

Ông Châu nhấn mạnh việc bổ sung quy định "khoản tiền nộp bổ sung, trừ trường hợp không do lỗi của người sử dụng đất" sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư khi chính sách thay đổi. Điều này không chỉ thấu tình đạt lý mà còn tác động tích cực đến môi trường đầu tư, đặc biệt thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vào lĩnh vực bất động sản, một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Theo HoREA, nếu Quốc hội chấp thuận, cần cho phép khấu trừ khoản tiền đã nộp bổ sung vào nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp để bảo đảm công bằng.

Về mức thu, khoản 1 Điều 50 và khoản 9 Điều 51 Nghị định 103/2024/NĐ-CP quy định tính 5,4%/năm trên tiền sử dụng đất và tiền thuê đất (theo khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai), ông Châu nhận xét là quá cao. Hiện Bộ Tài chính giảm xuống còn 3,6%/năm, giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.