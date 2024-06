TP HCM: Công an “đột kích" cơ sở “sản xuất” xe lôi, xe đẩy ở huyện Hóc Môn

Ngày 12-6, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết qua công tác nắm tình hình trên các tuyến đường đảm trách, Đội CSGT An Sương nhận thấy có một số cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh các loại xe tự chế, xe đẩy tay, lôi xe... để cung cấp cho những người điều khiển xe kéo theo lpđể chở hàng hóa, thu gom rác thải…

Trước tình hình trên, Đội CSGT An Sương đã tham mưu Phòng CSGT, phối hợp Công an huyện Hóc Môn tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh, việc "độ, chế" của các cơ sở nói trên.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ các cơ sở

Trước đó, trong ngày 11-6, đơn vị phối hợp Công an huyện Hóc Môn như Đội Cảnh sát kinh tế, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đội CSGT - Trật tự, Công an xã Xuân Thới Đông, xã Trung Chánh… tiến hành kiểm tra 3 cơ sở hàn sắt, thép trên địa bàn xã Xuân Thới Đông và xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Qua kiểm tra, phát hiện 2/3 cơ sở có giấy phép kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu và mua bán sắt thép, gia công cửa sắt. Tuy nhiên, các cơ sở này đều có hoạt động sửa chửa xe ba, bốn bánh tự chế.

Cơ sở còn lại không có giấy phép kinh doanh có hoạt động sửa chửa xe ba, bốn bánh tự chế.

Tại cơ sở do ông N.D.E (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) làm chủ, phát hiện có 2 cái lôi tự chế, không có giấy tờ có liên quan, các đơn vị chức năng đã lập biên bản tạm giữ để tiếp tục làm rõ.

Cũng thông qua công tác kiểm tra, Đội CSGT An Sương đã tổ chức tuyên truyền, vận động và cho các chủ cơ sở ký cam kết không được sản xuất, kinh doanh, sửa chửa xe ba, bốn bánh tự chế, lôi kéo theo xe, xe đẩy tay… và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc kinh doanh, sản xuất, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.