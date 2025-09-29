HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TP HCM công bố danh sách hơn 2.700 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế trên 4.400 tỉ đồng

Thy Thơ

(NLĐO) - Cơ quan thuế tại TP HCM công bố hàng ngàn đơn vị, cá nhân nợ thuế, trong đó có người nợ hơn 158,9 tỉ đồng

Thuế TP HCM vừa công khai danh sách 2.712 doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế, tính đến cuối tháng 8-2025, với tổng số tiền hơn 4.422 tỉ đồng. Danh sách này do các đơn vị trực thuộc gồm Thuế cơ sở 1, 2, 12 và 19 tổng hợp.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu nợ thuế

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Hàn - Sài Gòn, với khoản nợ hơn 467 tỉ đồng. Tiếp đó là Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư nợ gần 396 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 246 tỉ đồng.

Một số doanh nghiệp khác có số nợ thuế lớn gồm Công ty CP Tập đoàn NRC (126,1 tỉ đồng), Công ty CP Thái Sơn E&C (109,6 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư Cái Mép (88,7 tỉ đồng), Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi Việt (66,3 tỉ đồng) và Công ty TNHH MTV Đào tạo nghề Trương Anh (62 tỉ đồng).

TP HCM công bố danh sách hơn 2.700 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế hơn 4.400 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cá nhân cũng nợ thuế hàng trăm tỉ đồng

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều cá nhân cũng nằm trong danh sách với khoản nợ lớn. 

Đáng chú ý, bà Võ Thị Ngọc Phượng (trú tại 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn) nợ hơn 158,9 tỉ đồng – mức cao nhất trong nhóm cá nhân. Ông Lâm Phước Hải (80 Đông Du, phường Sài Gòn) nợ 23,2 tỉ đồng. 

Một số trường hợp khác có số nợ gần hoặc trên 1 tỉ đồng như bà Hồ Thị Lài (941 triệu đồng), ông Nguyễn Quang Cường (862 triệu đồng), bà Đặng Thị Thiệp (836 triệu đồng), bà Trần Thị Bé (786 triệu đồng)…

Lĩnh vực giải trí cũng có tên

Danh sách lần này còn có nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ giải trí và truyền thông. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Thiết bị Truyền thông và Quảng cáo Đoàn Việt nợ 23,6 tỉ đồng; Công ty CP Truyền thông và Quảng cáo Đoàn Gia nợ 8,1 tỉ đồng; Công ty TNHH Dịch vụ Massage Zeus nợ 8,8 tỉ đồng; Công ty Truyền thông Giải trí IPMM nợ 4,8 tỉ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Phim Đào Thu nợ 2,3 tỉ đồng...

Việc công khai danh sách nợ thuế được Thuế TP HCM thực hiện định kỳ, nhằm minh bạch thông tin, tạo áp lực để các doanh nghiệp và cá nhân sớm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời ngăn ngừa tình trạng chây ì nợ thuế kéo dài.

Tin liên quan

Địa ốc Đất Lành, Điền Quân Group... nợ thuế hàng chục tỉ đồng

Địa ốc Đất Lành, Điền Quân Group... nợ thuế hàng chục tỉ đồng

(NLĐO) - Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành nằm trong danh sách nợ thuế và các khoản thu khác do cơ quan thuế công bố.

Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng

(NLĐO) – Trong số 105 doanh nghiệp ở TP HCM nợ thuế, có một công ty bất động sản nợ hơn 3.239 tỉ đồng

Đề xuất mới liên quan người nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

(NLĐO) – Ngành Thuế TP HCM đề xuất Bộ Công an phối hợp cập nhật và tích hợp cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh trên VNeID.

bất động sản cơ quan thuế tổng số tiền doanh nghiệp tư nhân nợ thuế doanh nghiệp nợ thuế
