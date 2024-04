TP HCM: Công bố danh sách tuyển thẳng lớp 10 vào ngày 21-5

Chiều 2-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM cho biết đối tượng tuyển thẳng lớp 10 năm nay bổ sung thêm các trường hợp học sinh đoạt giải thể dục thể thao quốc gia, quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hoặc cử dự thi.

Đối tượng được xét tuyển thẳng là học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tại TP HCM thuộc một trong các diện sau:

Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định).

Học sinh đoạt một trong các giải sau: đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (giải quốc gia thể dục thể thao do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức hoặc do Bộ VH-TT-DL tổ chức; giải quốc tế thể dục thể thao do Bộ GD-ĐT hoặc Sở GD-ĐT cử tham gia dự thi hoặc do Bộ VH-TT-DL cử tham gia dự thi).

Năm nay, TP HCM bổ sung đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 các trường công lập.

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, học sinh thuộc diện tuyển thẳng tiến hành đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các khu vực gần nơi cư trú hiện tại (căn cứ theo nơi thường trú trên căn cước công dân hoặc giấy xác nhận nơi trú và phải được cấp trong thời gian quy định) trên địa bàn TP. Trong mỗi khu vực đã chọn, học sinh sẽ chọn ra một trường có nguyện vọng mong muốn được xét tuyển thẳng.

Căn cứ hồ sơ tuyển thẳng, điều kiện thực tế tại các đơn vị và nguyện vọng của thí sinh, Sở GD-ĐT sắp xếp học sinh vào một trường THPT công lập bất kỳ, trên cơ sở đảm bảo phù hợp năng lực, nguyện vọng, điều kiện học tập, khả năng di chuyển và khả năng tiếp nhận của nhà trường.

Các nguyện vọng của thí sinh được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3, trong đó học sinh không được chọn trùng lặp giữa các nguyện vọng.

Đối với học sinh đoạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong chương trình Giáo dục phổ thông quốc gia gồm các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào các trường THPT công lập (ngoại trừ hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa) và được sở phê duyệt.

Đối với học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật thuộc một trong hai nhóm sau:

Các giải quốc gia, quốc tế thể dục thể thao thuộc Bộ VH-TT-DL phải có văn bản cử đi hoặc nằm trong danh mục các giải do Sở Văn Hóa - Thể Thao TP HCM công bố hàng năm.

Các giải quốc gia thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức, giải quốc tế phải do Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT cử dự thi.

Học sinh thuộc hai nhóm trên được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào các các trường THPT (ngoại trừ trường chuyên, trường lớp chuyên, các trường tiên tiến hội nhập) và được sở phê duyệt.

Đối với học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi thể dục thể thao thuộc Bộ VH-TT-DL tổ chức, cử đi và không thuộc danh mục các giải do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM công bố, học sinh chỉ được xem xét tuyển thẳng vào 3 trường THPT gồm: Năng khiếu Thể dục thể thao quận 1, Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định và Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh và sẽ do hội đồng tuyển thẳng của Sở GD-ĐT xem xét từng trường hợp.

Học sinh trong danh sách được tuyển thẳng vào lớp 10 vẫn có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như các học sinh khác nếu có đăng ký.



Sở GD-ĐT căn cứ diện tuyển thẳng, thứ tự đăng ký nguyện vọng, nơi thường trú trên căn cước công dân, trên cơ sở áp dụng bản đồ số tính khoảng cách từ nhà đến các trường theo nguyện vọng hoặc theo khu vực. Sở GD-ĐT thực hiện sắp xếp, phân bổ học sinh vào một trường THPT bất kỳ theo khu vực hoặc theo nguyện vọng, trên tinh thần phù hợp với việc đi lại, khả năng học tập, nguyện vọng, khu vực đăng ký của học sinh và nhu cầu tuyển sinh tại các đơn vị.