Giáo dục

TP HCM công bố đề thi tham khảo kỳ thi lớp 10 năm 2026

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM đã chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Sáng 22-10, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức công bố cấu trúc đề thi 3 môn thi ngữ văn, toán, và tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TP HCM.

Thí sinh xem đề thi tham khảo lớp 10 ở 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh

TẠI ĐÂY





Trước đó, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho hay để chuẩn bị cho việc xây dựng các phương án tuyển sinh đầu cấp, lớp 10 năm học 2026-2027 sau khi sáp nhập TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự kiến kỳ tuyển sinh lớp 10 kết hợp cả hai phương thức xét tuyển và thi tuyển để phù hợp với thực tế.

Phương thức thi tuyển ở các trường THPT công lập sẽ tiếp tục thực hiện thi tuyển 3 môn: Ngữ văn, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) và toán. Các trường THPT công lập còn lại ở một số khu vực đặc thù sẽ thực hiện xét tuyển.

TP HCM công bố đề thi tham khảo kỳ thi lớp 10 năm 2026. XEM TẠI ĐÂY - Ảnh 1.

Thí sinh ở kỳ thi lớp 10 năm 2025

Về khu vực đặc thù dự kiến thực hiện xét tuyển lớp 10 sẽ phải bàn thêm nhiều việc dựa trên nhiều yếu tố liên quan. Tuy nhiên, việc kết hợp các phương thức tuyển sinh nhằm giữ sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường sau khi hợp nhất 3 địa phương.

Sau khi hợp nhất với 2 địa phương là tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành GD-ĐT HCM mới có quy mô lớn nhất cả nước khi có gần 3.500 trường học và 2,6 triệu học sinh và hơn 110.000 giáo viên, năm học 2025-2026.

Thí sinh xem cấu trúc đề thi lớp 10 ở TP HCM năm 2026 

TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Thông tin mới nhất về tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM năm học 2026-2027

Thông tin mới nhất về tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM năm học 2026-2027

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các trường báo cáo chính xác số liệu để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, lớp 10

NÓNG: TP HCM công bố chỉ tiêu, điều kiện tuyển bổ sung lớp 10

(NLĐO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã chính thức công bố kế hoạch và chỉ tiêu tuyển bổ sung lớp 10 năm 2025

Đón xem điểm phúc khảo thi lớp 10 tại TP HCM: Thí sinh làm gì khi biết kết quả?

(NLĐO)- Đối với các học sinh có kết quả phúc khảo không thay đổi và chưa nộp hồ sơ có thể lên website để xác nhận bổ sung thông tin

