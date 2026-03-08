TP HCM công bố thêm 50 vị trí lắp tủ đổi pin xe máy điện

Đó là các phường, xã: Bình Hưng Hòa, An Lạc, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Hưng, Nhà Bè, Linh Xuân, Hiệp Bình, Thủ Đức và Cát Lái.

Để được triển khai, doanh nghiệp cần hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, gửi về Sở Xây dựng thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Ngoài ra, đơn vị phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến phí sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định. Trường hợp có thi công trên vỉa hè, doanh nghiệp phải làm thêm thủ tục xin cấp giấy phép thi công trước khi triển khai ngoài hiện trường và đưa công trình vào vận hành.

Như vậy, đến nay, TP HCM đã công bố 102 điểm đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè. Trước đó, 52 điểm công bố tập trung ở các phường: Sài Gòn, Hòa Hưng, Tân Hòa, Vườn Lài, Bình Hưng Hòa, Diên Hồng, An Lạc và Tân Tạo.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP HCM tiếp tục rà soát hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đề xuất bổ sung các vị trí có thể lắp đặt tủ đổi pin trong thời gian tới. Đơn vị này có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.