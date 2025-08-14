HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TP HCM: Đâm hàng xóm 10 nhát vì bị tiếng ồn làm mất ngủ

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Bị cáo khai tiếng ồn từ nhà hàng xóm làm bị cáo mất ngủ suốt 6 ngày liền.

Ngày 14-8, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Tấn Đạt (SN 1983, cư ngụ tại TP HCM) về tội "Giết người".

Theo nội dung cáo trạng, Đạt và ông N.V.H là hàng xóm cạnh nhà với nhau tại quận 5 (cũ), TP HCM. Do nhà của ông H. thường xuyên gây tiếng động ồn ào, làm Đạt mất ngủ nên Đạt ức chế và bực tức. Hai nhà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về vấn đề này.

Đâm hàng xóm 10 nhát vì tiếng ồn làm mất ngủ: Vụ Giết người gây chấn động - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Vào khoảng 10 giờ ngày 10-10-2023, Đạt nhìn thấy ông H. đang dẫn xe ra khỏi nhà, Đạt lấy một con dao dài khoảng 20cm đi từ trong nhà ra đâm ông H.

Ông H. bỏ chạy đến cuối hẻm thì té ngã. Thấy vậy, bị cáo đuổi theo và cầm dao đâm, chém liên tiếp.

Lúc này, anh T. là người hàng xóm chạy đến can ngăn, cùng người dân xung quanh khống chế Đạt đưa đến Công an, còn ông H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu và may mắn sống sót.

Tại toà, bị cáo Đạt khai, tiếng ồn ban đêm từ nhà hàng xóm làm bị cáo mất ngủ suốt 6 ngày liền. "Ban đêm bị cáo không ngủ được. Nhắc nhở nhà bên đó cũng không được, có nhờ Công an xuống giải quyết thì tình trạng vẫn vậy. Nên bị cáo mới quyết định tự mình giải quyết" - bị cáo nói. 

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt 13 năm tù về tội "Giết người" và bồi thường cho gia đình bị hại hơn 216 triệu đồng.

