TP HCM dẫn đầu về Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân

Ngày 15-5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức tổ chức Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025).

Địa phương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, với 21 năm liên tiếp PCI được công bố tại Việt Nam, đây là kỳ công bố đầu tiên giới thiệu PCI 2.0 - phiên bản nâng cấp toàn diện của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, được thiết kế để đánh giá chất lượng điều hành trong bối cảnh cả nước còn 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

So với phiên bản trước, PCI 2.0 mở rộng phạm vi đánh giá từ "môi trường kinh doanh" sang toàn bộ "hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân". Bộ chỉ số gồm 9 chỉ số thành phần với 98 tiêu chí, phản ánh nhiều khía cạnh như gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực, tính minh bạch, mức độ cạnh tranh bình đẳng và vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương.

Báo cáo được xây dựng từ khảo sát thực chứng quy mô lớn với sự tham gia của 3.546 doanh nghiệp (DN) tư nhân trong nước, 586 DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 1.001 hộ kinh doanh trên toàn bộ 34 tỉnh, thành phố. Đây là một trong những cuộc điều tra toàn diện và có chiều sâu nhất về khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong nhiều năm qua.

Dựa trên kết quả điểm số PCI, các địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành "Tốt" gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh (xếp theo thứ tự bảng chữ cái). Các địa phương trong nhóm chất lượng điều hành "Khá" gồm An Giang, Đồng Nai, Gia Lai, Huế, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Ninh Bình, Thái Nguyên, TP HCM và Tuyên Quang. Trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu, VCCI cho biết Bắc Ninh nổi bật nhất ở khả năng tạo thuận lợi trong tương tác hành chính và duy trì vai trò kiến tạo của chính quyền.

Lợi thế của Bắc Ninh không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thủ tục, mà còn ở khả năng phản ứng chính sách và tạo độ tin cậy thể chế cho DN. Trong khi đó, TP Đà Nẵng lại có điểm số cao ở các chỉ số về minh bạch thông tin, cạnh tranh bình đẳng, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm "Tốt" nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết địa phương này coi PCI không chỉ là một bảng xếp hạng, mà là thước đo năng lực điều hành, mức độ hiện đại của nền hành chính và khả năng kiến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, an toàn và có sức cạnh tranh quốc tế. Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Theo ông Bùi Văn Khắng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu giúp tăng phân cấp, phân quyền, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, DN. Ông Khắng nhấn mạnh PCI không phải đích đến cuối cùng mà là động lực để Quảng Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, củng cố niềm tin và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Thời gian tới, tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng DN, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho DN phát triển.

Bên trong nhà máy cà phê hòa tan của Tập đoàn Intimex ở TP HCM - thuộc 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, xếp vị trí 21 năm 2025Ảnh: NGỌC ÁNH

DN vẫn khó tiếp cận vốn

Theo ông Đậu Anh Tuấn, dịp này cũng lần đầu tiên ra mắt Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) gồm 23 chỉ tiêu trên hai chiều cạnh: sự phát triển của khu vực tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo. Chỉ số BPI được đo lường trên 23 chỉ tiêu, như tỉ lệ sinh DN, số DN đang hoạt động trên 1.000 dân, tăng trưởng số DN đang hoạt động, doanh thu trên lao động, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng việc làm trong DN đang hoạt động, tỉ lệ DN báo lãi trong năm gần nhất...

Kết quả thí điểm BPI 2025 ghi nhận 3 địa phương dẫn đầu là TP HCM (5,67 điểm), Hà Nội (5,41 điểm) và Quảng Ninh (5,33 điểm). Trung vị toàn quốc đạt 4,20 điểm. Theo kết quả được công bố, TP HCM dẫn đầu nhờ quy mô thị trường và độ sâu của hệ sinh thái đổi mới. Về mật độ DN, TP HCM đạt 4,33 DN tư nhân thành lập mới và 23,75 DN đang hoạt động trên 1.000 dân, đều là mức cao nhất cả nước.

Theo cấu trúc chỉ tiêu hiện hành, tỉ lệ DN trong mẫu điều tra báo cáo có tham gia chuỗi cung ứng của DN nước ngoài đạt 7,7%, vẫn là mức cao nhất cả nước; tỉ lệ DN báo cáo có bộ phận phụ trách nghiên cứu và phát triển (R&D) là khoảng 10,6%. Kết quả được VCCI công bố nêu rõ đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu DN đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm 2024. Cùng với khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, khu vực tư nhân hiện tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, tương đương 50,2% tổng số việc làm của cả nước.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, Phó Tổng Thư ký VCCI cũng thẳng thắn chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn của khu vực tư nhân hiện nay. Đối với thị trường đầu ra, có 60,2% DN được khảo sát cho biết gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, tăng mạnh so với mức 45,3% năm 2024 và 41% năm 2022.

Đối với tiếp cận vốn, 75,5% DN khẳng định không thể vay vốn nếu thiếu tài sản bảo đảm. Về minh bạch và dự báo chính sách, chỉ 6 đến 8% DN có thể thường xuyên dự đoán các thay đổi chính sách; 51,9% phải dựa vào mạng xã hội để nắm bắt dự thảo văn bản. Về chi phí không chính thức, có 26% DN phản ánh phát sinh chi phí không chính thức khi xin giấy phép kinh doanh, cao gấp gần 3 lần mức trung bình khu vực (9,5%).

Cần tạo điều kiện cho DN vừa và nhỏ Theo ông Đậu Anh Tuấn, Hà Nội đạt điểm khá cao ở khả năng tiếp cận nguồn lực với 6,69 điểm và chính sách hỗ trợ DN đạt 6 điểm. Tuy nhiên, chỉ số cạnh tranh bình đẳng của thành phố còn thấp, chỉ đạt 4,77 điểm. Trong khi đó, TP HCM có mặt bằng điểm số đồng đều hơn, nổi bật ở chỉ số cạnh tranh bình đẳng với 5,84 điểm và khả năng tiếp cận nguồn lực đạt 6,28 điểm. Ông Tuấn cho rằng hai đô thị lớn không chỉ cần thu hút các tập đoàn hàng đầu thế giới mà còn phải xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho DN vừa và nhỏ phát triển.