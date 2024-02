TP HCM đề nghị tăng 2.082 ha đất giao thông để phục vụ các dự án lớn

UBND TP HCM vừa báo cáo Bộ Tài nguyên – Môi trường về kết quả thực hiện đến ngày 31-12-2023 các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được phân bổ, trong đó đề nghị điều chỉnh tăng diện tích đất khu công nghiệp, đất an ninh và đất giao thông.

Đề nghị trên căn cứ nhu cầu sử dụng đất đến năm 2025, số liệu đề xuất trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND TP HCM báo cáo Bộ Tài nguyên – Môi trường tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ 3 loại đất trên.

TP HCM đề nghị tăng 2.082 ha đất giao thông để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm. Trong ảnh: dự án nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức.

Cụ thể, UBND TP HCM đề nghị được điều chình tăng 2.082 ha đất giao thông (thuộc nhóm đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia) so với phân bổ là 15.960 ha (thành 18.042 ha), để bổ sung diện tích thu hồi đường Vành đai 3 (từ 4 làn xe lên 8 làn xe), tuyến đường song hành Vành đai 3 (quy mô 3 làn xe).

Ngoài ra, đất giao thông tăng thêm nhằm điều chỉnh tiến độ thực hiện nút giao thông An Phú, mở rộng Quốc lộ 50, đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; chuẩn bị thủ tục đầu tư cao tốc TP HCM - Mộc Bài, Vành đai 4, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu đường Bình Tiên.

Trong 2 loại đất còn lại, UBND TP HCM đề nghị tăng thêm 414 ha đất khu công nghiệp so với phân bổ là 5.021 ha (thành 5.435 ha) để thành lập 2 khu công nghiệp Phạm Văn Hai I và Phạm Văn Hai II. Hai dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chấp thuận về đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đối với đất an ninh, TP HCM đề nghị điều chỉnh tăng 247 ha so với phân bổ là 330 ha (thành 577 ha) để bảo đảm phù hợp với quy hoạch đất an ninh đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Quyết định 326/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, chỉ tiêu phân bổ đất nông nghiệp đến năm 2025 của TP HCM là 102.191 ha - giảm 9.684 ha so với hiện trạng năm 2020; đất phi nông nghiệp là 106.750 ha - tăng 10.116 ha. Đến nay, TP HCM có 109.215 ha đất nông nghiệp, chiếm 51,59% diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 101.441 ha, chiếm 47,92% diện tích tự nhiên và đất chưa sử dụng là 1.031 ha, chiếm 0,49%.