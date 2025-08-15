HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM đề nghị VWS lùi thời điểm đổi giờ tiếp nhận rác tại bãi Đa Phước

ÁI MY

(NLĐO) - Việc thay đổi thời gian tiếp nhận chất thải tại bãi rác Đa Phước có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt của TP HCM.

Ngày 14-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM (Sở NN-MT) đã có văn bản gửi Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) liên quan đến thời gian tiếp nhận rác sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Theo thông tin từ Sở NN-MT, ngày 11-8, cơ quan này đã nhận được văn bản từ VWS thông báo việc Khu xử lý chất thải Đa Phước sẽ thay đổi thời gian tiếp nhận rác sinh hoạt, chỉ hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau, bắt đầu từ ngày 15-8-2025, thay vì duy trì hoạt động 24/24 giờ như từ trước đây.

TP HCM đề nghị VWS lùi thời điểm đổi giờ tiếp nhận rác tại bãi Đa Phước- Ảnh 1.

Phía trước Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Liên quan đến việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác sinh hoạt tại bãi rác Đa Phước, trước đó UBND TP HCM và Sở NN-MT đã có văn bản đề nghị VWS phối hợp thực hiện theo hướng giữ nguyên thời gian tiếp nhận. Lý do là thành phố đang trong quá trình sáp nhập và tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, dẫn đến việc hệ thống chính quyền phường, xã cần thêm thời gian để ổn định hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

UBND TP HCM từng đề nghị VWS tiếp tục duy trì khung giờ tiếp nhận rác cho đến khi thành phố hoàn tất việc rà soát và điều chỉnh quy trình thu gom, vận chuyển nhằm đảm bảo an ninh trong công tác quản lý chất thải.

Sở NN-MT nhận định rằng việc thay đổi thời gian tiếp nhận chất thải tại bãi rác Đa Phước có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt của thành phố.

Vì vậy, Sở NN-MT đề nghị VWS lùi thời điểm điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác sang ngày 1-10-2025. Trong thời gian này, Sở sẽ phối hợp với các địa phương và đơn vị vận chuyển để thống nhất và điều chỉnh thời gian giao nhận chất thải rắn sinh hoạt phù hợp.

