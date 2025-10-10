TP HCM: Đề xuất chế độ hỗ trợ lực lượng biệt phái

UBND TP HCM vừa chỉ đạo triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP HCM giao Sở Xây dựng tăng cường công tác giám sát việc quản lý trật tự xây dựng của thành phố. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương xác định rõ yêu cầu, phương án bố trí, sắp xếp phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

TP HCM xây dựng chế độ, chính sách cho lực lượng lực lượng biệt phái thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn các phường, xã, đặc khu.

Xây dựng quy chế phối hợp quản lý và thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn bảo đảm theo nguyên tắc: "Sở Xây dựng là cơ quan chủ quản, thực hiện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý, điều phối, phân công nhiệm vụ và đánh giá cán bộ hàng năm theo quy định". Trước ngày 25-10 phải hoàn thành nội dung chỉ đạo này.

Trong khi đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các chế độ, chính sách hỗ trợ lực lượng biệt phái thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn các phường, xã, đặc khu phù hợp với tình hình thực tiễn.Việc này nhằm tạo điều kiện cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ an tâm công tác tại địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, đề xuất trình UBND TP HCM xem xét, quyết định việc kết thúc mô hình hoạt động của Tổ nhân dân tự quản và Tổ dân cư tại cơ sở (tại khu vực Bình Dương và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) bảo đảm theo đúng chủ trương chung của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu phối hợp với Sở Xây dựng tiếp nhận, đảm bảo điều kiện làm việc, phân công nhiệm vụ lực lượng biệt phái cùng với đơn vị chức năng của địa phương bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ biệt phái đảm bảo theo quy chế.