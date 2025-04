TP HCM: Đề xuất chính quyền cấp xã được thu hồi đất, cấp sổ hồng

(NLĐO)- Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã bắt đầu từ ngày 1-7.