TP HCM: Đề xuất kinh phí kiểm định gần 200 chung cư cũ

Sở Xây dựng TP HCM cho biết, theo báo cáo đề xuất của các địa phương, trên địa bàn thành phố có 186 chung cư cũ (gồm 223 lô) cần kiểm định, kiểm định lại.

Trong đó, 56 chung cư cũ (58 lô) kiểm định mới và 130 chung cư (165 lô) kiểm định lại do đa số các chung cư này đều được kiểm định giai đoạn 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C (nhưng chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không).

Kiểm định giai đoạn 2016-2017, chung cư Vĩnh Hội là chung cư cấp D nhưng đến nay mới có 12/144 hộ di dời.

Theo Sở Xây dựng, đợt này các chung cư kiểm định cấp B giai đoạn 2016-2017 không kiểm định lại vì chưa cần thiết.

Dự trù kinh phí kiểm định là hơn 32,5 tỉ đồng, chưa bao gồm kinh phí cho 2 chung cư ở phường Hạnh Thông, 1 chung cư ở phường Gò Vấp, 10 chung cư ở phường Sài Gòn, 3 chung cư ở phường Vũng Tàu, 4 chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây (do chưa đề xuất kinh phí).

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ. Đồng thời, giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định.

UBND 32 phường trên địa bàn có chung cư cần thực hiện kiểm định, kiểm định lại theo danh sách thực hiện. Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả kiểm định, ban hành kết luận kiểm định chất lượng chung cư.

Trường hợp chung cư buộc phải di dời, kết luận kiểm định phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng.

TP HCM (cũ) có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975, trong đó 462 chung cư trong số này đã được kiểm định và xác định gồm 332 chung cư cấp B (chiếm 72%), 114 chung cư cấp C (25%) và 16 chung cư cấp D (3%).

Theo Sở Xây dựng TP HCM, đến nay, đối với 16 chung cư cấp D, đã di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9/16 chung cư. Cụ thể, chung cư 128 Hai Bà Trưng (94 hộ); 23 Lý Tự Trọng (81 hộ); 6 bis Nguyễn Tất Thành (26 hộ); 40/1 Tân Phước (78 hộ); 47 Long Hưng (30 hộ); 170-171 Tân Châu (24 hộ); 440 Trần Hưng Đạo (21 hộ); 155-157 Bùi Viện (100 hộ); Tân Hòa Đông (80 hộ).