Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn khẩn kiến nghị UBND TP HCM về tổ chức công tác thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) trên địa bàn TP HCM đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đề xuất phương án thu lệ phí cấp sổ hồng trong khi chờ quy định mới.

Cụ thể, đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc TP HCM trước sắp xếp, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thu, kê khai và nộp ngân sách toàn bộ số thu lệ phí.

Công tác triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM thông báo phương pháp luân chuyển chứng từ giữa UBND phường, xã và hệ thống Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai bảo đảm hiệu quả, hợp lý trên cơ sở sử dụng chứng từ điện tử và luân chuyển điện tử.

Đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc tỉnh Bình Dương và Bình Rịa – Vũng Tàu trước sắp xếp, UBND phường, xã sẽ thu, nộp và quản lý lệ phí.

Cơ quan tham mưu đề xuất UBND TP HCM chấp thuận phương án trên trong thời gian HĐND TP HCM chưa ban hành nghị quyết mới về lệ phí cấp sổ hồng.

Trước sắp xếp, theo nghị quyết của HĐNĐ TP HCM, đơn vị thu lệ phí cấp sổ hồng là Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Trong khi đó, Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không có điều khoản quy định về đơn vị tổ chức thu và giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.