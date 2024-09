TP HCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

Tại lễ công bố quyết định cán bộ do Thành ủy TP HCM tổ chức sáng 30-9, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc điều động, chỉ định ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị ông Trần Quốc Trung khẩn trương hoàn thành chương trình hành động cá nhân; tiếp cận nhanh, thích ứng cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.



Cùng ngày, VKSND TP HCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, 4, 6 và TP Thủ Đức.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho ông Trần Quốc Trung Ảnh: LÊ VĨNH

Theo đó, VKSND TP HCM bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Viện trưởng VKSND quận Bình Thạnh, giữ chức Viện trưởng VKSND quận Bình Thạnh. Điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Chất - Phó trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ - VKSND TP HCM (Phòng 3) - giữ chức Viện trưởng VKSND quận 6. Điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng VKSND TP HCM, giữ chức Viện trưởng VKSND quận Phú Nhuận.

VKSND TP HCM cũng điều động, bổ nhiệm ông Cao Thành Ngưng, Viện trưởng VKSND quận Phú Nhuận, giữ chức Viện trưởng VKSND quận 4. Điều động, bổ nhiệm ông Đào Văn Thơ, Viện trưởng VKSND quận 4, giữ chức Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức. Các quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10.

Cũng trong ngày 30-9, Thành ủy TP HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ của Giám đốc Công an TP HCM. Theo đó, Giám đốc Công an TP HCM điều động thượng tá Phan Thanh Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM, giữ chức Trưởng Công an quận 4.