TP HCM: Điều tra vụ 1 xe rác liên quan 2 người tử vong

Ngày 1-8, Công an phường An Phú Đông đã phối hợp với Công an TP HCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc hơn 14 giờ cùng ngày, xe cứu hộ mang biển số TP HCM kéo theo xe chở rác hư hỏng phần đầu chạy trên đường Hà Huy Giáp, hướng từ ngã tư Ga đến cầu Phú Long. Khi đến đoạn giao với đường Thạnh Lộc 22, phường An Phú Đông, xe cứu hộ va chạm với xe máy mang biển số tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Vụ tai nạn khiến thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe rác cán qua tử vong tại chỗ.

Công an phường An Phú Đông cùng lực lượng CSGT đã đến phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vào đầu tháng 7, xe rác nói trên gặp tai nạn ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (cũ) làm phụ xe tử vong. Đến chiều 1-8, xe rác đang trên đường đến nơi sửa chữa thì tiếp tục gặp tai nạn.