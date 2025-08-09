TP HCM đổi tên 26 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế

Ngày 9-8, UBND TP HCM vừa ban hành quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn TP HCM mới. Tất cả các bệnh viện này đều trực thuộc Sở Y tế TP HCM.

Trong số đó, khu vực TP HCM cũ có 17 bệnh viện, khu vực Bình Dương cũ có 3 bệnh viện và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 6 bệnh viện.

Danh sách cụ thể như sau:

Danh sách 17 tên bệnh viện thuộc khu vực TP HCM

3 bệnh viện tại khu vực Bình Dương cũ

6 bệnh viện tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

UBND TP HCM yêu cầu Sở Y tế TP HCM chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện nói trên theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng. Đồng thời, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bệnh viện theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.

Cũng trong ngày 9-8, Sở Y tế TP HCM đã tổ chức lớp tập huấn quy trình chuyên môn và quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sau khi hợp nhất.











