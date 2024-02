TP HCM đón mưa giữa những ngày nắng nóng

Chiều 27-2, nhiều khu vực ở trung tâm TP HCM xuất hiện mưa. Đây được xem là một trong những trận mưa đầu tiên của TP HCM từ sau Tết Nguyên đán đến nay.

Người dân mặc áo mưa di chuyển trên đường

Theo quan sát, các khu vực như quận 1, quận 3, quận 5, quận 7 xuất hiện mưa từ khoảng 15 giờ. Trận mưa không quá lớn nhưng cũng làm ảnh hưởng đến các hoạt động đi lại. Người dân phải mặc áo mưa mới có thể di chuyển tiếp trên đường.

Mưa tại khu vực Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Ảnh: HỒNG ĐÀO

Trận mưa cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. TP HCM lại tiếp tục với tình trạng thời tiết oi bức.

Mưa tại khu vực quận 3. Ảnh: ANH TUẤN

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét, đơn vị này ghi nhận mây dông phát triển, gây mưa, mưa rào trên khu vực huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, TP Thủ Đức...

Trận mưa diễn ra không quá dài

Theo đơn vị này, trong chiều 27-2, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào, có nơi kèm theo dông những khu vực trên. Mây dông có khả năng lan sang các khu vực lân cận như quận 7, Bình Tân...

Người dân di chuyển dưới mưa

Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 2-5mm. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (8-11m/s).

Trong ngày hôm nay, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và cục bộ ở các tỉnh miền Tây. Theo đó, nhiệt độ cao nhất tại miền Đông từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; còn tại miền Tây có nơi trên 35 độ C.