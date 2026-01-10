HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của đất nước

B.T.Q

Phát huy hiệu quả không gian phát triển mới của TP HCM "một trung tâm, ba vùng, một đặc khu"

Chiều 9-1, tại TP HCM, Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án "Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số" trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam gắn với tổng kết Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Theo Báo Sài Gòn Giải phóng, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - chủ trì hội nghị. Cùng dự có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM.

Theo báo cáo, qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế", TP HCM và các địa phương trong vùng đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng của TP HCM.

TP HCM đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của đất nước - Ảnh 1.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị kết luận cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 05 của TP HCM đạt những kết quả quan trọng, qua đó đóng góp rất lớn, rất quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của đất nước.

Phân tích các lợi thế, tiềm năng của TP HCM, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị thành phố tập trung thực hiện những giải pháp chiến lược và các đề án, dự án của TP HCM đề ra để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số" giai đoạn 2026-2030.

Thành phố cần khẩn trương triển khai Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Theo đó, chủ động triển khai những cơ chế, chính sách đặc thù mới để tạo ra bước đột phá trong mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản trị đô thị, phát triển đô thị theo mô hình lấy giao thông công cộng làm trung tâm (TOD); phát huy hiệu quả không gian phát triển mới của TP HCM "một trung tâm, ba vùng, một đặc khu". Bên cạnh đó, xây dựng Khu Thương mại tự do TP HCM nhằm huy động nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực ưu tiên như tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao và nghiên cứu - phát triển (R&D), qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của thành phố.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng lưu ý thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.


