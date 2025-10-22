HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Dự kiến thời gian chuyển nhà đất số 1 Lý Thái Tổ thành công trình công cộng

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cơ quan tham mưu đã đề xuất giải pháp và các bước thực hiện dự án công trình công cộng tại khu nhà đất số 1 Lý Thải Tổ, phường Vườn Lài, TP HCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa có báo cáo về việc thực hiện dự án công trình công cộng tại địa chỉ nhà đất số 1 Lý Thái Tổ.

TP HCM: Dự kiến thời gian chuyển đất số 1 Lý Thái Tổ thành công trình công cộng - Ảnh 1.

Khu nhà đất số 1 Lý Thái Tổ nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, gần Ngã 6 Cộng Hòa (ẢNH: DUY PHÚ).

Theo đó, dự kiến sau khi tiếp nhận cơ sở nhà đất này, TP HCM sẽ thực hiện đầu tư, xây dựng dự án về công trình công cộng, phục vụ nhu cầu người dân thành phố theo phương thức đầu tư công hoặc hợp tác công tư (không yêu cầu thanh toán).

Giai đoạn 1 gồm 3 bước thực hiện chung cho cả 2 phương thức. Cụ thể là sắp xếp, xử lý tài sản công - Thủ tướng chấp thuận phương án sắp xếp, xử lý đối với cơ sở nhà đất này theo phương án Bộ Ngoại giao trình; thông qua chủ trương đầu tư.

Tiếp theo là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của thành phố đối với khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Giai đoạn 2 gồm 7 bước đối với phương thức đầu tư công (dự kiến khởi công tháng 7-2026) và 6 bước đối với phương thức hợp tác công tư (dự kiến khởi công trong tháng 2-2026).

Trong đó, UBND phường Vườn Lài sẽ giao đất không thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án và nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhà đất số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 44.300 m2, diện tích sàn sử dụng khi phê duyệt Nhà khách Chính phủ là 7.000 m2; hiện có 7 căn biệt thự trong khuôn viên nhà đất này.

Ngày 23-12-2024, Bộ Ngoại giao có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện phương án chuyển giao cơ sở nhà đất số 1 Lý Thái Tổ đang được bộ quản lý về UBND TP HCM quản lý, sử dụng.

Đến nay, phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất số 1 Lý Thái Tổ do Bộ Ngoại giao quản lý chuyển giao về UBND TP HCM quản lý, sử dụng chưa được phê duyệt.

Tại Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP HCM cuối tuần qua, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết chủ trương của Thường trực Thành ủy là không phát triển dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP HCM). Thay vào đó, thành phố sẽ phát triển Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng khác tại khu vực này.

Bên cạnh đó, theo Bí thư Thành ủy TP HCM, khu đất số 1 Lý Thái Tổ cũng sẽ được chuyển thành công viên. Thường trực Thành ủy cũng đã có ý tưởng xây dựng tượng đài tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch COVID-19 ở đây.


Tin liên quan

Chùm ảnh: Khu đất Bến Nhà Rồng, số 1 Lý Thái Tổ sẽ làm không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên

Chùm ảnh: Khu đất Bến Nhà Rồng, số 1 Lý Thái Tổ sẽ làm không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên

(NLĐO) - Hai khu đất vàng Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) và số 1 Lý Thái Tổ (quận 10 cũ) sẽ mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và làm công viên

công trình công cộng khu đất số 1 Lý Thái Tổ
