TP HCM: Gần 10 năm chờ đợi, dự án nạo vét rạch Nhảy – rạch Ruột Ngựa vẫn "nằm trên giấy"

Gần 10 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án nạo vét, cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa ở TP HCM vẫn chưa được triển khai, trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng tại khu vực này ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 7-8, UBND phường Bình Phú đã khẩn thiết kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm khởi công dự án trong năm 2025.

Rạch Nhảy chảy qua phường Bình Phú ô nhiễm nặng, dòng nước đen ngòm; người dân ven kênh sống trong những mái nhà lụp xụp. Ảnh: PHAN ANH

Dự án nạo vét, cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa có tổng chiều dài 2,438 km, đi qua quận 6, quận 8 và quận Bình Tân (cũ) – nay là phường An Lạc, phường Bình Phú, phường Phú Định, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư.

Dự án đã được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2016, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được khởi công.

Ô nhiễm và ngập úng đe dọa đời sống dân sinh

Theo UBND phường Bình Phú, hiện trạng khu vực rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, rác thải tồn đọng, lòng kênh xuống cấp và hệ thống thoát nước không bảo đảm, khiến khu vực này thường xuyên ngập nặng khi mưa lớn kết hợp triều cường.

Hạ tầng ven kênh xuống cấp kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của hàng trăm hộ dân.

Rác thải chất đống ven rạch Nhảy đoạn qua phường Bình Phú, gây ô nhiễm nặng. Ảnh: PHAN ANH

Đoạn rạch Nhảy chảy qua phường An Lạc cũng đen ngòm, ô nhiễm. Ảnh: PHAN ANH

Ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho biết thời gian qua, người dân phường Bình Phú và khu vực xung quanh rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa phải sống trong cảnh ô nhiễm, ngập úng, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Đây không chỉ là vấn đề môi trường mà là bài toán an sinh đô thị cấp bách.

"Việc triển khai thực hiện dự án là niềm mong mỏi bao đời của người dân nơi đây. Dự án không chỉ giải quyết tình trạng ngập cho cả một lưu vực mà còn cải thiện môi trường, mỹ quan đô thị, hoàn chỉnh hạ tầng cho khu vực, góp phần xây dựng và phát triển TP HCM xanh - sạch - đẹp hơn" - ông Thắng nhấn mạnh.

Ông cho rằng đây là lúc chúng ta cần hành động, đẩy nhanh các đầu việc để dự án sớm được khởi công, biến kỳ vọng của người dân thành hiện thực

Kiến nghị tách dự án để nhanh khởi công

Do dự án trải dài qua 3 địa bàn phường với khối lượng giải tỏa lớn, UBND phường Bình Phú kiến nghị chủ đầu tư nghiên cứu phương án tách dự án thành các dự án thành phần theo từng địa bàn phường để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư. Từ đó ưu tiên triển khai hạng mục qua phường Bình Phú, khởi công trong quý IV/2025.

Đoạn kênh rạch Nhảy chảy qua phường Bình Phú dòng nước đen ngòm, ô nhiễm nặng; Clip: PHAN ANH

Phường Bình Phú cam kết phối hợp chặt chẽ, hoàn tất công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch nếu có và mọi thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2025 để dự án sớm được khởi công trong quý IV.

Theo ông Thắng, Đảng bộ, chính quyền phường Bình Phú xác định đây là công trình trọng điểm giai đoạn 2025 – 2030, mang ý nghĩa then chốt trong việc xóa nhà tạm trên kênh rạch theo chủ trương của TP HCM; giải quyết ngập úng và ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực Tây Nam TP HCM.

Dự án rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa đi qua 3 phường. Phường An Lạc: điểm đầu giáp Dự án Hồ điều tiết, điểm cuối là cầu Mỹ Thuận (đường An Dương Vương) với chiều dài 112 m. Phường Bình Phú: điểm đầu là cầu Mỹ Thuận (đường An Dương Vương), điểm cuối là cầu Rạch Cây (đường Võ Văn Kiệt) với chiều dài 1.452 m. Phường Phú Định: cầu Rạch Cây (đường Võ Văn Kiệt), điểm cuối là cầu Phú Định với chiều dài 874 m.



