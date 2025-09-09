HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Giao thông thuỷ được đặt kỳ vọng mới

ÁI MY

(NLĐO) - TP HCM có hệ thống sông ngòi dày đặc và tiềm năng lớn để phát triển giao thông thủy, cần một chiến lược phát triển hiện đại, bền vững.

Ngày 9-9, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM tổ chức hội thảo Phát triển giao thông thủy kết nối vận tải hành khách và du lịch TP HCM giai đoạn 2025 - 2030.

Hội thảo thu hút sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhiều lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giao thông, du lịch.

Hội thảo diễn ra trên cơ sở TP HCM mới (gồm TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), nơi có hệ thống sông ngòi dày đặc, tiềm năng lớn để phát triển giao thông thủy. Loại hình này giúp giảm tải cho đường bộ, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch sông nước, kết nối các trung tâm kinh tế và cảng biển. 

Tuy nhiên, hạ tầng hiện còn hạn chế, thiếu đồng bộ, chưa khai thác hiệu quả. Do đó, cần một chiến lược phát triển hiện đại, bền vững nhằm tận dụng tốt nguồn tài nguyên sông nước.

TP HCM: Phát triển giao thông thủy kết hợp với du lịch giai đoạn mới - Ảnh 1.

Hội thảo "Phát triển giao thông thủy kết nối vận tải hành khách và du lịch TP HCM giai đoạn 2025 - 2030"

Hướng đi chiến lược

Tại hội thảo, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm tư vấn ứng dụng thuộc HIDS - Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, báo cáo đề án "Phát triển giao thông thủy kết nối vận tải hành khách và du lịch TP HCM giai đoạn 2025 - 2030" với nhiều nội dung: căn cứ pháp lý, sự cần thiết, đánh giá hiện trạng và tiềm năng, phân tích và đề xuất chiến lượt về phát triển giao thông thủy và du lịch liên vùng, lộ trình thực hiện, phương án tài chính, tổ chức thực hiện, các kiến nghị trọng tâm.

Trong đó, giai đoạn 2025-2030: Tập trung vào việc phát triển và hoàn thiện hệ thống buýt trên sông nội vùng TP HCM, triển khai các tuyến kết nối ban đầu đến các điểm du lịch trọng điểm tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Mục tiêu hình thành mạng lưới giao thông thủy cơ bản, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trước mắt.

Giai đoạn 2030 - 2050: Mở rộng mạnh mẽ ra các tuyến liên vùng dài, kết nối sâu rộng hơn giữa 3 địa phương. Giai đoạn này tập trung đầu tư vào đội tàu hiện đại (tàu cao tốc, tàu thân thiện môi trường) và phát triển chuỗi dịch vụ du lịch ven sông - ven biển đồng bộ, hình thành một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh.

TP HCM: Phát triển giao thông thủy kết hợp với du lịch giai đoạn mới - Ảnh 2.

TP HCM có tiềm năng lớn để phát triển giao thông, du lịch đường thủy - NLĐO

Theo đó, tổng mức đầu tư cho toàn bộ các hạng mục đề xuất bổ sung được ước tính 1.573,6 tỉ đồng với mô hình đầu tư đối tác công tư (PPP) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO), không sử dụng trợ giá từ ngân sách nhà nước.

Ủng hộ các chính sách đột phá

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, khẳng định để phát triển đột phá chúng ta phải quyết liệt giải quyết triệt để các thách thức lớn.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, thực trạng hạ tầng TP HCM vẫn còn thiếu trầm trọng; việc xây dựng lộ trình còn thiếu và không đồng bộ; sự kết nối giao thông thủy và các phương thức vận tải khác như đường bộ, đường hàng không vẫn còn chưa liền lạc; các sản phẩm du lịch chưa tròn trịa; chưa khai thác hết các giá trị sinh thái đặc thù của sông nước.

Trong buổi hội thảo này, các đại biểu đều đồng thuận với cách tiếp cận quy hoạch tổng thể, tích hợp và đa lớp, hướng tới xây dựng mạng lưới giao thông thủy toàn diện, kết nối không chỉ nội đô TP HCM mới mà còn liên vùng Đông và Tây Nam Bộ. Trong nội đô, việc nâng cấp Bến Bạch Đằng thành đầu mối hiện đại được xem là bước đột phá, tạo đòn bẩy phát triển mạng lưới giao thông thủy.

Các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi tại hội thảo

Hội thảo ủng hộ mạnh mẽ các chính sách đột phá nhằm thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân, đặc biệt qua mô hình đối tác công tư (PPP). Nhưng để mô hình này thành công, TP HCM cần cải thiện cơ chế phối hợp liên ngành, tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Việc cho phép nhà đầu tư khai thác dịch vụ thương mại và công trình phụ trợ tại các bến bãi cũng được nhấn mạnh là yếu tố sống còn để đảm bảo tính bền vững tài chính cho dự án.

Phát triển bền vững được xác định là nguyên tắc xuyên suốt, với mục tiêu không chỉ xây dựng hệ thống giao thông mới mà còn kiến tạo không gian phát triển hài hòa, bảo vệ môi trường sinh thái, ưu tiên vận tải xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại diện Sở Xây dựng TP HCM thông tin hiện nay, TP HCM có 1.141,1 km đường thuỷ.

Trong đó, nội địa có 108 tuyến với 707,5 km; riêng khu vực Côn Đảo có 16 tuyến với 433,6 km.

