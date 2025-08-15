HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TP HCM giữ vững vị trí số 2 về học sinh giỏi, khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn

Đặng Trinh

(NLĐO)- Năm học 2024 – 2025, TP HCM đạt 166 giải học sinh giỏi quốc gia, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn và mục tiêu đào tạo nhân lực tinh hoa

Ngày 15-8, Sở GD- ĐT TP HCM tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng jọc sinh giỏi năm học 2024-2025.

Giữ vững vị trí số 2 toàn quốc về số lượng học sinh giỏi 

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2024 - 2025, ngành GD-ĐT đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi. Các cuộc thi học sinh giỏi các cấp được tổ chức sáng tạo, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 – 2025, đoàn TP HCM đoạt 166 giải, giữ vững vị trí thứ 2, số lượng giải nhất tăng ở các môn, trong đó 1 học sinh đoạt thủ khoa môn tiếng Anh. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đoạt 56 giải, xếp thứ 27/63 tỉnh thành (cũ); tỉnh Bình Dương (cũ) đoạt 46 giải, tăng 2 giải nhì và 2 giải khuyến khích so với năm học 2023-2024. 

Dự án phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt giải nhất cấp quốc gia và giải tư tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế ISEF năm 2025. Học sinh Lê Phan Đức Mân (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong) đoạt HCB môn toán kỳ thi Olympic toán học Quốc tế (IMO) lần thứ 66 tại Úc.

TP HCM giữ vững vị trí số 2 về học sinh giỏi, khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy (giữa) và ông Nguyễn Văn Hiếu- Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, trao bằng khen cho em Lê Phan Đức Mân, (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong), đoạt HCB môn toán kỳ thi Olympic toán học Quốc tế (IMO) lần thứ 66 tại Úc

Tại cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt 308 giải, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đoạt 177 giải, giữ vững vị trí dẫn đầu. Ở cấp THCS, các phòng GD-ĐT (cũ) có số lượng học sinh đoạt giải cao là Gò Vấp, Tân Phú, Bình Thạnh, Tân Bình. 

Khu vực 2 có 251 học sinh đoạt giải cấp THCS và 333 học sinh đoạt giải cấp THPT; Khu vực 3 có 409 học sinh đoạt giải cấp THCS và 884 học sinh đoạt giải cấp THPT...

TP HCM giữ vững vị trí số 2 về học sinh giỏi, khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn- Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM trao bằng khen cho các em học sinh đạt thành tích tại lễ tuyên dương-khen thưởng học sinh giỏi ngày 15-8

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, khẳng định kết quả xuất sắc này có được trước hết nhờ nỗ lực của chính học sinh, sự tận tâm của thầy cô, sự quan tâm của gia đình, sự đồng hành của nhà trường và bạn bè.

Đây cũng là minh chứng về hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy- HĐND- UBND TP HCM đối với ngành GD-ĐT, tạo động lực để tiếp tục đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, giúp học sinh năng khiếu phát huy tốt nhất năng lực, góp phần ươm mầm tài năng cho quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết sau khi sáp nhập, quy mô TP HCM mở rộng, số lượng học sinh tăng nhưng số trường chuyên trên địa bàn chưa nhiều. TP HCM cũng chưa có trường chuyên đào tạo năng khiếu các môn nghệ thuật. Vì vậy, bà Trần Thị Diệu Thúy cho rằng ngành GD-ĐT cần quan tâm, tham mưu xây dựng và phát triển thêm một số trường để trở thành trường chuyên; đồng thời nghiên cứu, đề xuất việc thành lập trường chuyên về năng khiếu văn hóa – nghệ thuật.

“Đây sẽ là bước đi phù hợp với vai trò của TP HCM hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước” - Phó Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ.

5 định hướng bồi dưỡng học sinh giỏi của TP HCM 

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cho biết năm học 2025–2026 mang theo những kỳ vọng mới, thách thức mới và cũng là cơ hội để ngành GD-ĐT tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của thành phố. Ngành GD-ĐT đề ra các định hướng bồi dưỡng học sinh giỏi như sau:

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học; tiếp tục thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút trong việc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên giỏi. Truyền cảm hứng, khích lệ, động viên các em dự thi vào ngành sư phạm để nâng cao chất lượng đội ngũ, có kinh nghiệm qua các kỳ thi học sinh giỏi.

TP HCM giữ vững vị trí số 2 về học sinh giỏi, khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cho rằng ngành GD-ĐT cần quan tâm, tham mưu xây dựng và phát triển thêm một số trường để trở thành trường chuyên; đồng thời nghiên cứu, đề xuất việc thành lập trường chuyên về năng khiếu văn hóa – nghệ thuật.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục về việc thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức dạy và học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục... 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi theo hướng phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu để chủ động trong việc tuyển chọn, ôn luyện, bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi. 

- Các trường THPT chuyên tiếp tục phát huy vai trò mũi nhọn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh tham dự các kỳ thi..

- Chủ động khai thác các nguồn lực xã hội đối với GD-ĐT; củng cố và xây dựng mối quan hệ gia đình – nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục toàn diện học sinh...

học sinh giỏi quốc gia học sinh giỏi chất lượng giáo dục Phó giám đốc phó giám đốc sở tỉnh Bà Rịa thi học sinh giỏi thi học sinh giỏi quốc gia tỉnh Bình Dương
