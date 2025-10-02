HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

TP HCM: Hàng chục cây xanh ngã đổ, bà đón cháu đi học về bị cây đè trúng người

Thanh Thảo

(NLĐO) - Cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh chiều tối qua khiến hàng chục cây xanh ở phường Đông Hòa, TP HCM ngã đổ, 2 bà cháu bị thương nặng do cây đè trúng

Ngày 2-10, một lãnh đạo phường Đông Hòa, TP HCM cho biết cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra 2 đợt vào lúc 16 giờ và 17 giờ 40 phút chiều qua (1-10) đã làm thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn.

Hàng chục cây xanh bị đỗ ngã, 2 mẹ con bị thương vong chuyển viện trong đêm - Ảnh 1.

Hàng chục cây xanh bị đỗ ngã, 2 mẹ con bị thương vong chuyển viện trong đêm - Ảnh 2.

Loạt cây xanh bật gốc sau cơn mưa lớn kèm gió mạnh

Đáng chú ý, tại tuyến đường Tân Hòa, khu phố Tân Hòa, ngã đổ 15 cây me tây, trong đó có 2 cây ngã trúng 2 bà cháu.

Người bà tên P.N.H (SN 1982) và cháu T.T.A (SN 2015). Thời điểm này, bà H. đang đón con học về tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo chẩn đoán ban đầu, cháu A. có thể bị gãy tay đang điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Riêng bà H. bị nặng hơn, nghi ngờ dập phổi đã chuyển Bệnh viện Quân Đoàn 4 theo dõi.

Theo lãnh đạo phường Đông Hòa, cơn mưa lớn kèm gió ngày hôm qua còn khiến cây ngã đổ tại trụ sở Công an phường Đông Hòa gây hư hại nhẹ 1 phương tiện xe tuần tra.

Thống kê ban đầu, có khoảng 60 cây xanh trên địa bàn bị ngã đổ, cùng một biển báo giao thông, phường Đông Hòa đã nhanh chóng khắc phục.

Đối với các trường hợp bị tai nạn, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa cũng đã tới hiện trường để kịp thời chỉ đạo, thăm hỏi động viên tại bệnh viện với cá nhân người bị nạn và người thân trong gia đình; vận động các nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ về kinh tế cho người bị nạn.

