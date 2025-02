TP HCM: Hơn 4.000 công dân nhận Lệnh gọi nhập ngũ

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP HCM, đến nay, các địa phương đã tổ chức Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trang trọng, đúng thành phần theo quy định.

Cụ thể, tổng số Lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 4.197. Trong đó Lệnh chính thức là 4.003 công dân (4.000 nam, 3 nữ), dự phòng là 194 (chiếm 4,85% so với chỉ tiêu) đúng với quy định.

Có 110 công dân là đảng viên nhận lệnh (đạt 2,75% so với chỉ tiêu), trong đó có 97 đảng viên chính thức (đạt 2,42% so với chỉ tiêu).

Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.902 công dân (đạt 47,51% so với chỉ tiêu).

Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.358 công dân (đạt 83,89% so với chỉ tiêu).

Năm 2025, TP HCM có 3 nữ công dân trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự

Về tổ chức xét duyệt tuyển chọn và trao quyết định gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, TP HCM đảm bảo giao đủ 987 chỉ tiêu và có nguồn dự phòng để bù đổi khi có vấn đề phát sinh.

Cũng theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP HCM, Công an các địa phương đã tổ chức cho 211 trường hợp phẫu thuật mắt (chiếm 21,38% so với tổng chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ công an).

Năm 2025, Lễ giao quân điểm của TP HCM được tổ chức tại quận 7 và truyền hình trực tiếp nhằm tuyên truyền sâu rộng cho người dân.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP HCM cho biết cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội. Trong đó có những chương trình thiết thực như lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ cho gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức các đoàn đến từng gia đình có công dân chuẩn bị nhập ngũ thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết. Bình quân mỗi công dân lên đường nhập ngũ được nhận tiền, quà trị giá hơn 6,5 triệu đồng.